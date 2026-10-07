樺漢營收／9月177億元、月增14.7% 創單月歷史新高

工業電腦大廠樺漢（6414）7日公布2026年9月營收為177.6億元，月增14.7%、年增45.3%，創下單月歷史新高紀錄。第3季營收496.4億元，年增47.7%，累計前三季營收1,349.4億元，年增31.3%，亦同創歷史新高。

樺漢表示，截至目前，集團在手訂單金額超過2,550億元，涵蓋工業物聯網、智慧軟體與方案，以及智慧工廠與廠務等業務領域。集團亦在組織研發、產品技術、供應鏈與製造與全球市場聚焦等各方面加速整合，提升Physical AI營收與獲利，為未來營運提供穩定能見度與成長基礎，亦將有效改善整體股東權益報酬率。

三大事業體表現方面，工業物聯網業務受惠於全球實體AI應用解決方案等強勁需求，9月營收呈現強勁雙位數增長；智慧軟體與方案在智慧資安、交通、航太、與機器視覺等成長強勁，但同時受處分業務與專案進度影響，9月營收呈現年減；智慧工廠與廠務則持續受惠於半導體高科技廠務工程進度推進，帶動整合系統及自動化供應系統等業務成長，9月營收呈現強勁雙位數年增長。

樺漢指出，憑藉集團在工業電腦、邊緣運算、工業軟體、系統整合及全球製造服務的完整布局，樺漢已建立從AI基礎設施、Edge AI到Physical AI解決方案的完整價值鏈，並持續深化ESaaS發展策略，整合集團全球技術與產業資源，協助客戶推動數位轉型與智慧化升級。

展望未來，樺漢將持續提升AI、軟體與解決方案業務占比，透過自主研發、策略聯盟及併購整合，擴大高附加價值業務規模。隨著全球企業加速導入AI與智慧化應用，集團可望受惠於Physical AI與產業AI市場長期成長趨勢，持續優化營收結構與獲利品質，推動企業價值長期成長。