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第3季營收大幅超標 法人調高創意獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

創意（3443）9月及第3季營收雙雙飆上歷史新高，優於市場預期，法人預期，受惠客戶自研3奈米CPU放量，第4季營運延續強勁成長，加上更多AI ASIC、車用訂單挹注，調升獲利預估值及目標價

投顧法人分析，創意9月營收71.4億元，月增22.3%，年增97.7%，主因在於客戶CPU持續增加訂單及晶圓產能支援無虞，緩解NRE下滑，第3季營收187.5億元，季增34.9%，遠優於市場預期，即使毛利率略降，但整體獲利仍原先上修。

展望第4季，創意隨CPU需求強勁，量產營收維持高檔，產能支援同步擴大，加上NRE有CPU下一代產品開始出貨，推測成長超過一倍，法人預估單季營收季增仍將達35%至40%幅度。

法人指出，創意客戶CPU產品在2026年下半年放量後，2027年為完整年度貢獻，且因應代理AI與深度推論架構，新平台將CPU與TPU配置比從過往一比四進一步提升至一比二，推升CPU需求總量，預估該CPU出貨量將由2026年125萬顆大幅擴增至2027年約400萬顆。

另一成長動能為北美車用客戶，預計將採用台積電（2330）N3E先進製程，法人預估，北美車用專案將於2027年下半年，明顯優化產品獲利結構，而新CoWoS訂單同步增加。雖然ASIC訂單及Turnkey增加，壓抑毛利率，所幸營益率仍可維持穩定，有利獲利表現。

營收 法人 目標價

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