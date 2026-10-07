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花旗首度推出 OCS 市場規模模型 百億商機帶動光聖漲停

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

花旗近日指出，OCS正在成為AI光學領域的主流趨勢之一，並將延續數年之久。有鑑於此，花旗首度推出OCS市場規模模型預測，其中顯示OCS可能為Coherent 和Lumentum等對外銷售OCS產品的供應廠商帶來百億美元商機。法人看好，光聖（6442）做為OCS的重要供應鏈之一，將同步受惠，今日股價強勢表態，直奔漲停

花旗於報告中指出，根據模型預計，2030年商用OCS市場規模可達110億美元，其中僅縱向擴展（scale-up）層面的商用OCS市場規模約莫就有50億美元；再加上重新構建的骨幹交換層及其他相關應用部分，規模約20億美元，合計約為70億美元，這還不包含非谷歌陣營。

而根據 Lumentum管理層指出，整個AI伺服器市場的重新配置的規模可能約為Google的10倍，OCS與AI伺服器的配置比例大致為1:1，預計在「2028年末／2029年」體現。花旗認為，這番論述可能與輝達有關。因此，花旗根據英偉達GPU和NVL伺服器出貨量增加第三類需求，預計可再貢獻約40億美元，使總市場規模最終達到110億美元。

如此龐大的商機，引發市場想像空間，帶動資金湧入OCS相關供應鏈，台廠中光聖的相關產品營收比重最高，可說是最純的OCS概念股，因此今日股價強勢表態，開盤半小時內便直攻漲停，且牢牢鎖住，仍有大量買盤等待進場。

花旗 漲停 百億

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