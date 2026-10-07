儒鴻9月營收雙增 法人估今年 EPS 為24.1元

儒鴻（1476）9月營收年增8.2%、月增5.9%，符合市場預期，法人預估今年每股獲利（EPS）為24.1元。

法人機構表示，儒鴻9月受惠客戶訂單穩定成長，推動營收恢復成長，但出貨仍有遞延，9月受影響的金額約4.5億元新台幣。整體來看，今年第2季毛利率受到原料成本上升，以及舊產品訂單成長超預期，使得新品占比並未明顯提升，令毛利率下滑，但市場庫存仍在健康水準，品牌客戶穩定下單，目前訂單能見度維持在六個月左右。

目前觀察終端的銷售狀況並不差，有助於客戶的訂單維持穩定增長趨勢，長期仍持續擴增新客戶訂單，新客戶未來仍會是成長的重要動能，加上持續投入自動化設備更新提高生產效率，並擴建新產能因應客戶需求，印尼新廠預計明年第4季投產中，估今年EPS為24.1元。