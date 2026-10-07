聯發科AI Token爭議燒到股價？跌破5千元 月線保衛戰聚焦「這些關鍵」

聯發科（2454）AI工具使用政策近日掀起市場討論，網路傳出公司縮減員工AI Token額度，引發研發效率疑慮；股價6日下跌4.74%、失守5,000元，外資同日也反手賣超3,912張，7日盤中最低一度下探4,850元，短線消息面壓力仍在。

這波爭議起因於網路流傳聯發科限制內部員工使用外部AI工具，甚至出現每日額度僅2.2美元等說法，不過相關具體額度並未獲聯發科證實。知名投顧分析師郭哲榮(哲哲)則公開質疑，若限制工程師使用頂尖AI模型，恐影響研發效率，直言若政策未改善，將考慮出清持股。

對此傳聞，聯發科回應，公司鼓勵員工廣泛應用AI工具，並透過智慧自動調度機制，依任務複雜度自動匹配內部專屬或外部頂尖模型，藉由更具效益的Token使用模式，支持持續擴大的AI應用需求。不過，公司並未進一步說明網傳額度調整的具體內容；市場關注焦點，也從「額度是否縮減」，延伸至企業如何在AI成本、模型能力與研發效率之間配置資源。

相較於短線消息面雜音，聯發科近期營運表現仍有一定支撐。8月合併營收達641.83億元，月增32.41%、年增44.08%，創單月歷史新高，前8月累計4,139.91億元、年增5.76%；公司先前預估第3季營收為1,522億至1,598億元，7、8月累計已達1,126.58億元，代表9月營收只要落在395.42億至471.42億元，即可達成財測區間。

更值得市場追蹤的，則是AI ASIC這條新成長曲線。聯發科首款AI加速器ASIC預計今年第4季量產，資料中心相關營收今年可望突破20億美元，公司並將2027年AI ASIC資料中心市占率目標由10%至15%上調至15%至20%。Google TPU則是市場看好的重要動能，外資近期將聯發科目標價由5,588元上修至6,188元，主要看好Google TPU合作及後續ASIC業務擴張。

因此，聯發科目前呈現「消息面壓力」與「基本面支撐」並存的局面。短線股價能否在月線附近止穩，市場除了觀察AI工具政策爭議後續，也將聚焦9月營收是否符合財測、AI ASIC第4季量產，以及Google TPU後續放量進度；這些才是決定聯發科中長期評價能否重新站回5,000元之上的關鍵。