法人看到什麼？台塑爆量攻漲停、台塑化創五年新高

台塑四寶7日漲勢強勁，南亞（1303）盤中大漲逾8%，台塑（1301）、台塑化（6505）強漲逾6%，台化（1326）上漲逾2%；台塑化一度衝上110元，創下5年新高，台塑漲停至75.4元，達兩年多來新高。外資近五日大買台塑約4.5萬張，投信則押寶台塑化，自9月21日以來天天買超，10天買超逾2.7萬張。

美國能源情報署（EIA）周二大幅上調今明兩年油價預測，因全球庫存加速下滑、柴油市場持續偏緊，荷莫茲海峽航運受阻尚未改善。EIA預期布蘭特原油第4季均價每桶105美元，較先前預估的提高15%。美國零售柴油價格上月已創歷史新高，EIA預計10月仍將維持在每加侖6美元以上。

中東和俄羅斯去年占全球柴油出口合計近三成，由於中東煉廠供應尚未完全恢復，加上烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，俄羅斯延長出口禁令，即使美國煉油業者已全力生產，但柴油供應仍不夠。法人指出，煉油利差自6月低檔逐步走揚，且沙烏地阿拉伯調降對亞洲原油的官方價格，有利成本下降，預期台塑化第3季本業獲利將遠優於去年同期表現。

中下游泛用樹脂方面，法人指出，隨邁入第4季傳統消費與工業備貨旺季，PE、PP及PVC的買氣回溫，同時，中國大陸集中於9至10月展開例行性裝置檢修，整體供給量預估減少約8%至10%，提升塑化廠商的產品議價能力。另外，台塑轉投資台塑化、南亞、南亞科（2408），將受惠相關獲利認列。

不過業者看法相對保守，認為全球通膨讓下游需求放緩，相關影響可能延續至年底；加上中國大陸房地產開工率下滑，影響PVC等產品需求，傳統旺季表現仍有壓力。

台塑今盤中成交量達10萬張，股價衝上漲停板75.4元，漲停排隊買單約1.9萬張；台塑化一度觸及110元，大漲逾6%，9月以來漲幅接近五成。