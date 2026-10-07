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AI 千金股怎麼了？川湖、穎崴雙殺跌停 信驊失守1.8萬元關卡

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI高價股7日遭遇劇烈修正，股后川湖（2059）開盤即跳空跌停鎖死11,790元，穎崴（6515）盤中也摜至跌停，股王信驊（5274）則重挫逾6%、跌破18,000元關卡，三大高價AI股同步殺低，引發市場關注。

川湖股價急挫，市場焦點落在旺季急單效應退散。全球伺服器滑軌龍頭川湖第3季營收173.37億元，創單季歷史新高，前8月更大賺逾20個股本，每股純益約201.09元；但9月營收降至44.64億元，月減30.9%，結束連續6個月創高走勢，成為今日股價承壓的主要觸媒。

川湖說明，7、8月受到大型雲端服務商（CSP）及AI新型雲端服務商（Neocloud）集中拉貨，急單效應推升前兩個月營收，9月急單退散後回歸正常水準，但單月營收仍年增196.2%。此外，7月新台幣走貶帶來匯兌收益，8月則因新台幣升值產生匯損，侵蝕每股獲利約9元，也使8月EPS由7月高峰回落。

相較於川湖短線營收降溫，信驊基本面仍維持強勁。信驊9月營收16.36億元，連續11個月創新高，第3季營收47.86億元，年增105.41%，前三季達118.04億元、年增77.73%；受惠AI伺服器需求升溫，BMC晶片需求持續強勁，CSP客戶直接採購比重也逐步提高。

穎崴同樣傳出佳音，9月營收12.5億元，雖月減26.69%，仍年增87.72%；第3季營收45.56億元，年增152.58%，前三季累計110.6億元，年增96.67%，不僅改寫同期新高，更提前達成原訂2027年的百億營收目標。公司預期，AI、HPC及ASIC應用產品持續放量，第4季出貨動能仍可望維持。

基本面創高與股價重挫形成鮮明反差，外資目前也未全面轉空。日前，信驊獲美、日系外資上修目標價，最高喊至26,660元；川湖及穎崴目標價則分別達15,000元、12,000元。短線市場焦點已從業績創高轉向急單退潮後的營收基期與高檔估值，後續第4季AI伺服器、HPC及ASIC拉貨能否延續，將成為高價AI股能否止穩的關鍵。

穎崴 千金股 信驊

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