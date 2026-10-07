CCL 關鍵材料他都有！南亞漲勢停不住 股價突破300元

南亞（1303）7日再度創高，盤中一度觸及322元漲停板，大漲8%，波段漲幅達四成，三大法人整體也自9月24日以來幾乎都連續買超，僅外資在10月1日調節一天。南亞昨天同獲三大法人買超，是幾檔銅箔基板(CCL)中最受法人青睞的個股。

南亞和其他CCL廠不同的是，其供應鏈具備高度垂直整合優勢，業務完整涵蓋玻纖布、環氧樹脂及銅箔三大關鍵材料，美系外資指出，南亞環氧樹脂與銅箔已完全自給自足，玻纖布也多由內部供應，有助公司在CCL價格大漲時充分掌握成本與利潤。

另外南亞在各材料市占率也很高，電子級玻纖絲為全球第二大，銅箔基板、玻纖布為全球第三大，環氧樹脂為全球第五大業者。

美系外資表示，南亞CCL產品因調漲價格、高階AI產品組合優化，因此CCL在2026、2027年的平均售價(ASP)大幅提升，都有超過85%，拆解ASP上漲來源，其中約80%（2026年）及55%（2027年）來自供給端漲價，另約10%(2026年)及30%(2027年)則來自產品組合升級。

法人預估，M6+以上高階產品占南亞CCL營收比重，將由2026年第3季的8%，快速提升至2027年的25%。

供應鏈調查顯示，南亞應用於AI伺服器的M6至M8高階訂單在第4季會有明顯進展，南亞也自行開發應用於 M9、M10等級高規格碳氫樹脂配方，並與另一家台廠處於M10材料送樣階段，預計2027年第1季取得初步驗證結果。