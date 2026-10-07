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威剛辦增資逾31萬人搶抽 估中籤率0.54%、抽中可賺7.6萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

威剛（3260）辦理增資，公開申購截止，承銷張數1,700張，但竟吸引31萬7,686人參與，預估中籤率0.54%，每股承銷價290元，以7日盤中高點價格366.5元計算，抽中可望獲利76,500元，報酬率26.37%。

威剛辦理申購吸引逾31萬人搶抽，抽籤日期為10月8日，撥券日期為10月19日。

威剛第3季營收530.3億元，突破500億元大關，季增39%、年增266%，單季再創歷史新高；9月合併營收為157.3億元，年增200%，前9月累計合併營收達1,173億元，年增215.6%，整體營收規模持續放大，再寫營運新紀錄。

回顧9月及第3季營運表現，威剛表示，AI應用快速擴展，AI伺服器及資料中心相關需求持續占用上游記憶體產能，使得傳統PC與手機應用市場可取得的供應量受到影響，DRAM與NAND Flash市場供應結構仍處於緊俏狀態，記憶體價格維持上行。整體而言，第3季記憶體價格與供應吃緊狀況均反映在各產品銷售表現，帶動單季營收規模較第2季明顯擴大。

9月產品銷售方面，DRAM營收達117.8億元，占單月營收比重74.9%；SSD營收占比為20.5%，記憶卡、隨身碟及其他產品占比4.6%。第3季DRAM占整體營收比重為73.5%，SSD為22.5%，記憶卡、隨身碟及其他產品4%。累計今年前九月DRAM營收占比達68%，SSD占比26.1%，其餘產品占比5.9%。

威剛 中籤率 增資

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