旺旺保營收／前8月111.84億元超越去年全年 自營商連5日加碼

旺旺保（2816）今年前8月營收111.84億元新台幣，已經超越去年全年，年增16.4%。旺旺保上半年獲利表現亮眼，稅後純益達17.54億元，創歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）7.84元。

在營收擴增與本業效率提升帶動下，獲利動能明顯回溫。盤面上，自營商近期連續5個交易日加碼，也使旺旺保成為產險股中市場關注焦點。

從財報來看，旺旺保上半年營運改善並非單靠單一收益來源，營業收入年增23.7%，反映產險相關業務動能回升；同時，公司持續調整業務結構、強化風險管理及資產配置，使獲利成長與整體營運效率改善同步。市場法人認為，對產險公司而言，獲利創高固然是正面訊號，但後續能否延續，仍須觀察保費收入、承保品質及投資收益等表現。

基本面方面，旺旺保截至上半年總資產272.41億元，權益96.38億元，每股淨值43.10元，權益占總資產比率達35.38%，資本結構維持穩健。籌碼面則出現偏多訊號，自營商連5個交易日加碼，大戶持股比達78%。