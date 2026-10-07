快訊

AI新時代／腦機介面到電信帝國 馬斯克生態系如何成形

東引指揮部「參2」上兵被吸收 翻拍機敏情報送給大陸公安廳

沈伯洋遭24小時監控1個月 北檢起訴4徵信業者…港籍雇主發布通緝

聽新聞
0:00 / 0:00

旺旺保營收／前8月111.84億元超越去年全年 自營商連5日加碼

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

旺旺保（2816）今年前8月營收111.84億元新台幣，已經超越去年全年，年增16.4%。旺旺保上半年獲利表現亮眼，稅後純益達17.54億元，創歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）7.84元。

在營收擴增與本業效率提升帶動下，獲利動能明顯回溫。盤面上，自營商近期連續5個交易日加碼，也使旺旺保成為產險股中市場關注焦點。

從財報來看，旺旺保上半年營運改善並非單靠單一收益來源，營業收入年增23.7%，反映產險相關業務動能回升；同時，公司持續調整業務結構、強化風險管理及資產配置，使獲利成長與整體營運效率改善同步。市場法人認為，對產險公司而言，獲利創高固然是正面訊號，但後續能否延續，仍須觀察保費收入、承保品質及投資收益等表現。

基本面方面，旺旺保截至上半年總資產272.41億元，權益96.38億元，每股淨值43.10元，權益占總資產比率達35.38%，資本結構維持穩健。籌碼面則出現偏多訊號，自營商連5個交易日加碼，大戶持股比達78%。

營收 旺旺保 自營商

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

崇友營收／9月6.98億元、年增29％ 創歷史單月新高

鼎元獲利／8月自結淨賺3,470萬元、年增3.6倍 7、8月已超車第2季全季

勤凱營收／第3季8.78億元創單季新高 產能滿載、獲利再拚新高

川湖8月賺逾四股本

相關新聞

AI 千金股怎麼了？川湖、穎崴雙殺跌停 信驊失守1.8萬元關卡

AI高價股7日遭遇劇烈修正，股后川湖（2059）開盤即跳空跌停鎖死11,790元，穎崴（6515）盤中也摜至跌停，股王信驊（5274）則重挫逾6%、跌破18,000元關卡，三大高價AI股同步殺低，引發市場關注。

CCL 關鍵材料他都有！南亞漲勢停不住 股價突破300元

南亞（1303）7日再度創高，盤中一度觸及322元漲停板，大漲8%，波段漲幅達四成，三大法人整體也自9月24日以來幾乎都連續買超，僅外資在10月1日調節一天。南亞昨天同獲三大法人買超，是幾檔銅箔基板(CCL)中最受法人青睞的個股。

威剛辦增資逾31萬人搶抽 估中籤率0.54%、抽中可賺7.6萬

威剛（3260）辦理增資，公開申購截止，承銷張數1,700張，但竟吸引31萬7,686人參與，預估中籤率0.54%，每股承銷價290元，以7日盤中高點價格366.5元計算，抽中可望獲利76,500元，報酬率26.37%。

騰輝衝上新天價505元 9月營收首次突破10億元創高

銅箔基板（CCL）大廠騰輝電子-KY（6672）今日股價衝上新天價505元漲停價位，騰輝昨日公布9月營收首次突破10億元創高。

高盛挺台積 目標價喊3,300！法說會前外資圈湧現調升潮

隨台積電法說會逐漸接近，外資圈開始湧現一波目標價調升潮。繼摩根大通證券（小摩）上調後，摩根士丹利（大摩）與高盛等證券分別上調至3,088元及3,300元，評等均給予正向的「優於大盤」與「買進」。

川湖8月賺逾四股本

股后川湖昨（6）日公布自結8月稅後純益38.19億元，年增212.2%，每股純益40.07元；加計先前已公布7月自結數，7、8月合計每股純益90.13元，大賺逾九個股本。法人看好，川湖第3季將輕鬆賺逾十個股本，每股純益上看120元，有望刷寫台股單季EPS紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。