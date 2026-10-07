騰輝衝上新天價505元 9月營收首次突破10億元創高

銅箔基板（CCL）大廠騰輝電子-KY（6672）今日股價衝上新天價505元漲停價位，騰輝昨日公布9月營收首次突破10億元創高。

騰輝昨日公告2026年9月營收，單月達10.21億元，再次改寫歷史新高，月增26.68%、年增201.68%，月、年雙增幅同步刷新單月紀錄。截至9月累計營收達53.52億元，年增69.47%；第3季營收達24.92億元，較前兩季進一步攀升，單季營收創下史上新高，較前季強勁成長54.42%，相較去年同季增幅更達141.35%，顯示業績成長動能明顯加速。

隨著產品與應用逐步升級，加上新客戶持續導入、新產品快速放量，加上產品漲價效益陸續發酵反映，營收規模可望繼續逐月、逐季成長，帶動業績逐季走高、全年成長再創新高可期，後續營運展望持續看好。

展望未來，在AI、高速運算及HDI需求持續攀升，高階材料認證與訂單取得成果持續擴大的狀況下，為即時掌握新增商機，公司董事會日前通過承租昆山廠房，擴充高毛利特殊材料產能，並採既有廠房改建模式，加速設備導入與產線建置，以縮短投產時程。隨著新增產能陸續開出，高階材料出貨量可望同步增加，將市場需求進一步轉化為營收挹注，為整體業務規模增添成長動能。

騰輝-KY將持續深耕高階材料技術研發、客戶認證與量產布局，並深化AI、高速運算、光通訊及車用電子等高成長應用。

其中，400V／800V AI伺服器電源材料預計於今年第4季進入量產；AI PC、車載、電源及光模組等HDI產品應用膠系材料亦陸續取得技術進展，加速客戶導入與出貨；M4、M6、M7等高速材料已取得穩定訂單進入大量生產階段，M7、M8、M9等高階材料則視在國際大廠伺服器、光模組及半導體測試等應用認證的進度陸續逐步完成後，將加速擴大高階材料營收貢獻，市場矚目且選型未定的M10材料，公司亦早早開發出PTFE及碳氫塗膜產品，正積極參與客戶認證中，未來決不會缺席。

從國防航太、AI、高速運算、光通訊到車用電子，已建構完整高階材料布局，不僅可分散產業應用的周期風險，同時可深化與國際大型客戶合作，以此獲得加速成長的長期可靠訂單支持，如此健全產品線及多元產業應用多及發展的策略應用下，長期的營收及獲利將可同步獲得提升，定可推動騰輝整體經營成果再上層樓。