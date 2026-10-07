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台星科法說報喜、開盤一字漲停 AI ASIC 需求強、買盤大力按讚

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

IC封測廠台星科（3265）6日法說釋出明年AI客製化晶片（ASIC）需求強勁、擴產持續推進的展望，買盤7日大力按讚，開盤直接跳上217元漲停，上漲19.5元。公司今年核定資本支出提高至134.27億元，積極擴充先進封裝與測試產能。

台星科昨日與母公司矽格舉行聯合法說會，說明營運及後續布局。台星科第2季營收14.08億元、毛利率29.37%，稅後淨利2.85億元，每股純益2.09元；累計上半年每股純益3.85元，後續營運焦點轉向AI與高效能運算（HPC）需求帶動的產能擴充。

台星科目前HPC營收占比約51%，看好明年AI相關ASIC晶片需求持續強勁，晶圓凸塊、測試及封裝各產線均已啟動擴產。總經理翁志立表示，新增投資主要因應AI與HPC客戶需求，設備將依產能規劃陸續到位；今年投入的資本支出效益，預計逐步於明年反映。

短期出貨方面，台星科第3季受到客戶2奈米、3奈米製程晶圓供應不及影響，部分原定出貨遞延至第4季，將與第4季訂單一併出貨，後續晶圓到貨及訂單消化進度成為營運觀察重點。

先進製程布局也開始轉為生產成果。台星科今年已完成2奈米產品認證，客戶產品陸續投入生產，55×55毫米覆晶球柵陣列封裝（FCBGA）已量產，並進一步建立100×100毫米以上大尺寸封裝能力，同時與客戶合作推進2.5D及CoWoS相關製程。

除AI運算晶片，台星科也將既有晶圓凸塊技術延伸至矽光子光引擎封裝，配合客戶開發共同封裝光學（CPO）及近封裝光學（NPO）產品；明年晶圓測試則是主要擴充項目之一，持續布局AI資料中心、伺服器高階處理器及CPO測試需求。

台星科 漲停 法說

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