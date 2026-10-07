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營收失色、川湖跌停 內外資法人硬挺

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

川湖（2059）7日股價開盤跳空下挫到11,790元亮燈跌停，主要9月營收呈現月減，中止連續六個月營收創新高走勢，動搖多頭信心；不過，內外資最新報告仍硬挺川湖未來業績成長性。

川湖9月營收44.64億元，月減30.9%，年增196.2%；第3季營收173.37億元，創單季歷史新高，季增60%，年增296.8%。

美系大行表示，川湖9月營收低於8月主因部分專案動能放緩，這些專案已進入其產品周期的後段。儘管第3季營收低於券商預期，但高於市場共識。券商對於2027年仍深具信心。8月稅前淨利達成第3季預估數的30%，重申正向。

凱基證券表示，展望川湖明年隨更多客製化獨立機櫃設計需求（涵蓋 CPU、儲存、網通、LPX 與電源機櫃），將為公司營收帶來額外成長動能。預估在 GB/VR與ASIC AI 伺服器滑軌市占率超過80%，且於客製化機櫃領域的市占將更高。

隨著強勁需求，川湖目前產能利用率上升至70-80%，已提前擴充台灣川億三期與五期廠房產能，擴產進度較先前規畫提前 1.5-2 年，未來資本支出金額將後續公布。美國休士頓廠於 9-10 月啟動量產，加上川湖二廠於明年完工加入量產，皆可提供產能支援。預估川湖伺服器滑軌營收增幅將持續超越其他業務，2026-2027年營收占比上看 95-97%。

營收 跌停 川湖

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