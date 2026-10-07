高盛挺台積 目標價喊3,300！法說會前外資圈湧現調升潮

隨台積電（2330）法說會逐漸接近，外資圈開始湧現一波目標價調升潮。繼摩根大通證券（小摩）上調後，摩根士丹利（大摩）與高盛等證券分別上調至3,088元及3,300元，評等均給予正向的「優於大盤」與「買進」。

摩根大通證券（小摩）台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）上周推出的最新報告中，給予台積電「優於大盤」評級，目標價由3,200元上調至3,300元。瑞銀則是目標價維持3,650元，但指出股價具有顯著的「重新評級」潛力。

外資券商調高台積電目標價

大摩台灣研究部主管詹家鴻指出，台積電受惠強勁的3奈米需求，今年營收年增率目標將上調至 40%~45%區間，換算第4季營收將季增10%~15%，第3季毛利率預計將達指引高標 67.5%。

資本支出方面，預計台積電2026年維持540億美元，2027年將擴增至750億至800億美元；在晶圓代工漲價方面，預估2027年先進製程（7奈米及以下）價格將調漲 5%至10%，成熟製程漲幅不超過3%，帶動2027年毛利率逼近 70%。

在法說會方面，詹家鴻指出有三大關鍵議題焦點值得注意，一是美國擴產，詹家鴻認為，考量客戶需求及亞利桑那州廠區空間限制，未來五年內在德州建置新廠可能有其必要性。

二是英特爾外包動向，若英特爾增加自身資本支出並削減N3、N2奈米外包，台積電將如何重新分配產能資源；三是大晶粒晶片封裝支援，針對聯發科處理大型TPU晶片的需求，台積電CoWoS或CoPoS技術是否能支援。

高盛證券半導體產業分析師虞成敬則指出，隨著AI GPU、AI ASIC、網路晶片及伺服器CPU的需求全面擴大，預計台積電2026年將強勁收尾，且成長前景將一路延續至2027年。

虞成敬預計台積電2026年與2027年美元營收將分別年增42%及36.9%，毛利率則分別為67.2%與67.5%。資本支出方面，因台積電將進一步擴充產能，因此預測2027及2028年資本支出分別上調至850億美元與980億美元。

其中，2027年美元營收年增率之所以高於先前預估的32%，主要動能來自AI加速器、網路晶片的持續需求，以及伺服器CPU日益強勁的貢獻。儘管產能持續擴充，虞成敬預期台積電仍將處於供不應求的局面。

虞成敬預估台積電2027年底與2028年底的N3、N2月產能，將分別達到每月20萬片、14萬片，及每月22萬片、20萬片水準。

台積電近日股價已明顯轉強，同步推升大盤天花板；昨日股價早盤再攻上2,590元，改寫盤中天價，終場上漲10元或0.39%，強於大盤的0.22%漲幅，收在2,585元，亦為歷史收盤新高紀錄，市值亦衝上67.03兆元，持續扮演大盤創高的中流砥柱。