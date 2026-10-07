股后川湖（2059）昨（6）日公布自結8月稅後純益38.19億元，年增212.2%，每股純益40.07元；加計先前已公布7月自結數，7、8月合計每股純益90.13元，大賺逾九個股本。法人看好，川湖第3季將輕鬆賺逾十個股本，每股純益上看120元，有望刷寫台股單季EPS紀錄。

川湖是全球伺服器滑軌龍頭，上半年稅後純益105.73億元，年增238%，每股純益110.96元，加計7、8月自結數，前八月大賺超過20個股本，每股純益高達201.09元。

川湖昨天並公布9月營收44.64億元，月減30.9%，中止連續六個月營收創新高走勢，仍較去年同期大增196.2%；第3季營收173.37億元，創單季歷史新高，季增60%，年增296.8%。

川湖指出，9月業績月減三成，主因7、8月有急單效應，包括大型雲端服務供應商（CSP）與AI新型雲端服務商（Neocloud）等業者，都集中在這兩個月拉貨；9月急單效應退散，單月營收回歸到6月的44億元正常水準，但年增率仍然將近兩倍。

川湖8月每股純益40.07元，比7月賺逾五個股本衰退，川湖說明，7月新台幣走貶，導致當月出現匯兌收益，貢獻每股獲利逾5元；8月新台幣升值，該公司出現匯損，侵蝕每股獲利約9元。