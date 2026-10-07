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川湖8月賺逾四股本

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

股后川湖（2059）昨（6）日公布自結8月稅後純益38.19億元，年增212.2%，每股純益40.07元；加計先前已公布7月自結數，7、8月合計每股純益90.13元，大賺逾九個股本。法人看好，川湖第3季將輕鬆賺逾十個股本，每股純益上看120元，有望刷寫台股單季EPS紀錄。

川湖是全球伺服器滑軌龍頭，上半年稅後純益105.73億元，年增238%，每股純益110.96元，加計7、8月自結數，前八月大賺超過20個股本，每股純益高達201.09元。

川湖昨天並公布9月營收44.64億元，月減30.9%，中止連續六個月營收創新高走勢，仍較去年同期大增196.2%；第3季營收173.37億元，創單季歷史新高，季增60%，年增296.8%。

川湖指出，9月業績月減三成，主因7、8月有急單效應，包括大型雲端服務供應商（CSP）與AI新型雲端服務商（Neocloud）等業者，都集中在這兩個月拉貨；9月急單效應退散，單月營收回歸到6月的44億元正常水準，但年增率仍然將近兩倍。

川湖8月每股純益40.07元，比7月賺逾五個股本衰退，川湖說明，7月新台幣走貶，導致當月出現匯兌收益，貢獻每股獲利逾5元；8月新台幣升值，該公司出現匯損，侵蝕每股獲利約9元。

川湖 每股純益 營收

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股后川湖昨（6）日公布自結8月稅後純益38.19億元，年增212.2%，每股純益40.07元；加計先前已公布7月自結數，7、8月合計每股純益90.13元，大賺逾九個股本。法人看好，川湖第3季將輕鬆賺逾十個股本，每股純益上看120元，有望刷寫台股單季EPS紀錄。

技嘉9月營收創新高

技嘉（2376）昨（6）日公布9月合併營收630.99億元，創單月歷史新高，月增33.12%，年增125.45%，推升第3季與前三季合併營收同步攻頂，主要受惠AI伺服器出貨暴衝。隨AI市況熱潮延續，今年整體營收可望朝倍增邁進，後市強勁。

系統電9月合併營收月增12% 寫紀錄

系統電（5309）昨（6）日公布9月合併營收3.67億元，連續三個月改寫單月新猷，月增12.04%，年增17.87%；第3季合併營收10.14億元，創單季新高，季增11.74%，年增24.35%。

儒億上櫃 湧盛將接棒

車用照明大廠儒億（6604）昨（6）日掛牌上櫃，終場收25.15元，高於承銷價24元。儒億受惠車燈本業成長及印尼轉投資收益挹注，上半年稅後純益9,755萬元、年增149%，每股純益2.23元，將擴大智慧車燈及東南亞市場布局。

智邦營收連二月逾400億

網通廠智邦（2345）、中磊昨（6）日公布9月營收，智邦為403.98億元，是歷年最強9月，並且連兩個月站穩400億元以上；中磊為68.1億元，月減3.3%。

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