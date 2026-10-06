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材料9月合併營收年增30% 展望樂觀

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

材料*-KY（4763）昨（6）日公布9月合併營收10.25 億元，年增30%、月減1%；前九月累計營收86.78 億元，年減17%。

材料指出，公司持續掌握客戶回補庫存與新增訂單機會，並透過產品開發及市場拓展，培育中長期成長動能。材料表示，下游客戶經過一年以上的庫存調整，目前整體產業庫存水位已逐步回歸健康區間，預期補庫存需求可望逐步浮現。

展望未來，材料表示，對中長期發展維持審慎樂觀，將持續關注客戶庫存、終端需求及全球貿易環境，彈性調整營運步調，並依規劃推進 Cerdia 交易相關作業，深化全球布局與產品組合，提升長期競爭力。

在全球布局方面，材料於上月宣布，董事會通過與黑石集團（Blackstone）旗下管理基金簽署股份購買協議及股份交換契約，擬以現金及股票對價取得歐洲同業Cerdia Holding 100%股權。

材料表示，Cerdia擁有逾百年纖維素材料製造經驗，全球員工約 1,100 人，並於歐洲及美洲設有生產基地。

營收 材料 庫存

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