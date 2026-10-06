上銀9月營收年增30% 大銀年增74%

上銀（2049）昨（6）日公布9月營收27.20億元，年增30.1%，攀上2022年8月以來高點；累計前九月營收219.97億元、年增23.8%。上銀第3季合併營收81.09億元，季增8%、年增35.2%，創單季第三高，也是同期次高。

集團另一家大銀微系統，9月營收4.27億元，續創單月歷史新高，年增74.7%；累計前九月營收30.98億元、年增58.1%，亦創同期新高。

上銀受惠AI、半導體相關產業，以及大陸新能源等產業需求增加，9月訂單持續穩定成長。滾珠螺桿及部分規格線性滑軌在手訂單超過6個月，訂單能見度看到明年第2季；一般規格線性滑軌在手訂單4.5至5個月。

在機器人關鍵元件，上銀指出，集團布局人形機器人雙足用行星式滾柱螺桿，可進入量產階段，相關產品應用在工業用大負荷設備，另外機器人手臂用關節滾珠螺桿產品，持續送樣中。

在物流機器人，上銀表示，客戶規劃新一代8軸物流機器人新版本，最快2027年進入小批量生產。

大銀營收持續升溫，主要受惠於晶圓代工大廠先進製程持續擴充，加上後端封裝如CoWoS、CPO、FOPLP等設備供應商大量下單，帶動微米與奈米級高精度定位平台出貨暢旺。