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中菲行9月營收年增47% 三業務熱轉

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

AI伺服器、半導體等高科技物流需求升溫，中菲行（5609）9月營收衝上36.55億元、年增47%，創2022年7月以來單月新高；累計前三季營收269.22億元、年增23.9%，營運動能持續增強。

中菲行表示，9月營收成長主要來自高科技供應鏈出貨暢旺，AI相關電子產品需求強勁，帶動空運、海運及合同物流三大業務同步走高。其中，空運營收年增39.4%，海運營收大增62.1%，合同物流營收也成長50.6%，三大事業均呈雙位數成長。

法人指出，中菲行9月營收年增近五成，不僅明顯高於前三季23.9%的累計增幅，且空、海運與合同物流同步成長，顯示成長來源並非集中單一業務。AI伺服器、高效能運算設備、半導體及電子零組件出貨需求持續增加，是今年高科技物流市場最主要支撐。

其中，空運市場受AI伺服器及半導體等高價值、時效性貨物帶動，亞洲往美國航線需求維持高檔，部分航線艙位偏緊；海運方面，跨太平洋市場仍有一定貨量支撐，加上船期延誤、港口壅塞等因素，使部分貨物轉向空運，也進一步支撐中菲行整體業務。

法人分析，第4季進入傳統物流旺季，科技產品、電商及年終零售備貨需求陸續釋出，AI基礎設施與半導體供應鏈出貨則具有較強延續性，若相關需求維持高檔，中菲行營收動能有望延續。

中菲行表示，9月全球製造業景氣持續擴張，新出口訂單增幅加快，全球製造及貿易活動仍具韌性。公司第4季將持續掌握AI、半導體及高科技產業物流需求，因應全球供應鏈商機。

中菲行 營收 半導體

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