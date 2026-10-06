德微營收／9月3.16億元 月增5.61%、年增35.99%

功率半導體廠德微科技（3675）6日公告，2026年9月自結合併營收3.16億元，月增5.61%、年增35.99%；前三季累計合併營收達23.93億元，較去年同期成長22.50%。

受惠於歐美汽車大廠MOSFET訂單需求，加上AI相關應用的800V高耐壓產品穩健出貨，德微今年持續推進關鍵製程去瓶頸化與產線升級，法人看好在設備陸續到位、加速擴充產能並提升生產效率，將能強化該公司的成本競爭力與訂單承接能力。

同時，公司亦積極拓展高階應用市場、優化產品組合，為營運成長增添柴火。此外，德微持股76.63%的子公司亞昕科技已於9月24日向櫃買中心提交興櫃申請，預計本月登錄興櫃。

據悉，亞昕專注於保護、整流及電源控制等功率半導體元件的晶圓設計與製造，累積逾20年研發經驗，且因應新一代電力架構對高功率與高耐壓元件的需求，集團已逐步投入8KW TVS、650V及1200V MOSFET等產品與技術平台的開發。