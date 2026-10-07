安成生技新藥拚Q4解盲

安成生技（6610）昨（6）日表示，該公司發展的新藥AC-203治療單純型表皮分解性水皰症（俗稱：泡泡龍症）全球樞紐試驗，目標今年第4季解盲，若解盲成功，將爭取明年上半年提出美國藥證申請，並同步完成國際藥廠授權。

安成生技近日以每股25元發行1,800萬股，完成4.5億元增資，公司目前有兩大疾病研發領域、三款研發中新藥、及四項臨床中的適應症，進度最快的AC-203已在今年上半年完成臨床二／三期試的期中分析，且至今已收案完成，將在今年第4季公布三期樞紐試驗結果。

安成生技董事長吳怡君表示，AC-203全球試驗橫跨19國、37個臨床試驗中心，是公司成立以來規模最大的跨國試驗。若AC-203三期臨床解盲結果順利，目標明年上半年提出美國藥證申請，並期待明年上半年完成商業授權，屆時公司將啟動首次公開發行（IPO）程序。

公司表示，目前全球泡泡龍症病患人數約50萬人，在國際上屬於無藥可醫的罕見疾病。針對AC-203的未來定價策略，安成生技已委託美國藥價調查公司進行評估，初估每名病人每年藥費介於10萬美元至30萬美元區間。此外，公司關注取得美國優先審查券（PRV）的可能性，若未來獲得，可評估出售變現，創造藥品銷售之外的潛在收入。

安成生技總經理蔡承恩表示，AC-203除了可治療單純型表皮分解性水皰症，另外也可治療失養型水皰症，公司目前正在進行恩慈療法，安成生技期待明年可正式啟動臨床二／三期試驗。蔡承恩表示，近年與各國醫師團隊及病友組織建立關係，由於照顧單純型與失養型病人的多為同一群醫師，既有臨床經驗及合作網絡，因此相對試驗時間不用太長。

安成生技的第二項藥物AC-1101，主要治療經、中度圓禿症，今年底前將正式啟動臨床2a期臨床，市場規模可達30億美元。公司考量異位性皮膚炎已有較多藥物、競爭激烈，轉而布局圓禿。