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南寶參加紡織展 秀環保產品
南寶（4766）參與2026台北紡織展，今年聚焦環境友善技術，新推出「高機能水性防水透濕塗層樹脂」，以對環境負擔更輕的水性樹脂取代傳統油性樹枝，相關產品已導入客戶並量產，也正積極將相關產品推廣至東南亞等海外市場。
南寶接著劑業務總處執行總經理郭森茂指出，紡織品過去以添加溶劑型（油性）樹脂為大宗的產業生態已開始改變。目前南寶台灣客戶採用環境友善水性樹脂的比例大幅提升，公司正積極將此成功經驗推廣至東南亞等海外市場。
南寶表示，此次創新展示的一大亮點，為新推出的「高機能水性防水透濕塗層樹脂」。面對全球目前並無水性防水透濕機能服飾塗層的現況，南寶歷經數年研發，率先成功以水性配方突破技術瓶頸。
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