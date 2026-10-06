材料營收／9月10.24億元、年增30% 前三季86.77億元、年減17%

材料*-KY（4763）6日公布9月合併營收10.24億元，年增30%、月減1%；前九月累計營收86.77億元，年減17%。

材料指出，公司持續掌握客戶回補庫存與新增訂單機會，並透過產品開發及市場拓展，培育中長期成長動能。

材料表示，下游客戶經過一年以上的庫存調整，目前整體產業庫存水位已逐步回歸健康區間，預期補庫存需求可望逐步浮現。公司將持續透過優化交期管理與供應鏈協作，依客戶需求調整生產及出貨安排，並關注終端需求與各區域市場變化。

在全球布局方面，材料於上月宣布，董事會通過與黑石集團（Blackstone）旗下管理基金簽署股份購買協議及股份交換契約，擬以現金及股票對價取得歐洲同業Cerdia Holding 100%股權。材料表示，Cerdia擁有逾百年纖維素材料製造經驗，全球員工約1,100人，並於歐洲及美洲設有生產基地。交易完成後，材料營運據點將由中國大陸延伸至德國、美國、巴西及俄羅斯，涵蓋亞洲、歐洲、北美洲與南美洲。

材料表示，Cerdia收購案有助於結合雙方在技術、產品與區域布局的互補優勢，進一步拓展紡織及其他高附加價值材料應用。公司將持續投入綠色化學、循環經濟與永續材料研發，並落實成本、庫存與資金管理，提升產品競爭力及營運效率。

展望未來，材料表示，對中長期發展維持審慎樂觀，將持續關注客戶庫存、終端需求及全球貿易環境，彈性調整營運步調，並依規劃推進Cerdia交易相關作業，深化全球布局與產品組合，提升長期競爭力。