聯發科領航Wi-Fi 8商用化 Filogic 8800打造跨世代AI智慧連網新體驗

聯發科（2454）攜手子公司達發科技共同於Network X 2026展出新一代固網與無線寬頻連網技術，打造橫跨 Wi-Fi、5G CPE 與 PON 的完整連網方案，支援新興 AI 應用與服務。聯發科技長期深耕台灣並與網通產業生態系緊密合作，是全球率先推動 Wi-Fi 8 技術發展與商用化的領導廠商之一。

此次於 Network X 2026 展示新一代企業級 Wi-Fi 8 技術，及專為 AI 應用打造的 Filogic 8800高效能三頻旗艦路由器平台，不同於過往只追求單一設備的最高速度，聯發科技此次展示的 Wi-Fi 8 技術更聚焦於真實網路環境的使用體驗。無論家庭或企業網路，都必須同時支援 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7 乃至最新 Wi-Fi 8 裝置長期共存。

Filogic 8800 透過跨世代網路最佳化、AI 動態節能與AI智慧網路診斷技術，即使在新舊設備混合連線的環境中，整體系統吞吐量最高可提升近 100%，系統功耗最高可降低 50%。

此次入圍 Network X Awards 2026「Best Indoor Connectivity Solution」，展現聯發科技將 Wi-Fi 8 從新世代技術規格進一步轉化為優異網路體驗的成果。

聯發科憑藉率先投入 Wi-Fi 8 技術研發，以及長期與台灣網通產業生態系緊密合作所累積的系統與產品經驗，將 Wi-Fi 8 的技術創新延伸至跨世代互通與實際商用部署，讓 Wi-Fi 8 即使面對大量既有 Wi-Fi 5/6/7 裝置，仍能充分發揮新技術帶來的頻譜效率與網路效能，將技術規格轉化為使用者真正可感知的連網體驗。

聯發科副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示：「聯發科是全球率先推動 Wi-Fi 8 技術創新與商用化的領導廠商。Wi-Fi 8 不只是速度的提升，更代表連網體驗邁向智慧、可靠與高效的新階段。我們持續透過跨世代互通、AI 節能與 AI智慧網路診斷等創新技術強化 Wi-Fi 平台，讓不同世代的裝置都能獲得更好的連線體驗。同時，我們與子公司達發科技緊密合作，透過『大小平台、分工合作』的策略，攜手全球生態系夥伴，加速下一代連網技術落地，為電信業者、企業與消費者創造長期價值。」