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倚天酷碁9月營收月增51% 宏碁資訊月增30%
宏碁集團旗下子公司「老虎隊」昨（6）日公布9月營收，宏碁資訊（6811）、倚天酷碁表現突出，9月、第3季及前三季業績皆創新高，展碁國際第3季業績亦登頂。
宏碁資訊9月營收15.3億元，月增30.7%，年增97.4%；第3季營收38.22億元，季增28.8%，年增74%；前三季營收97.46億元，年增33.5%。倚天酷碁9月營收6.75億元，月增51.9%，年增98.9%；第3季營收16.08億元，季增24.1%，年增89.8%；前三季營收38.55億元，年增66.3%。
展碁國際9月營收33.68億元，月增3.8%，年增35.9%；第3季營收100.99億元，季增5.2%，年增78.9%；前三季營收289.72億元，年增36.4%。
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