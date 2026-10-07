威剛9月業績寫同期最佳 創見月增24%

記憶體模組廠威剛（3260）、創見昨（6）日公告9月營收、威剛為157.3億元，是歷來最強9月，第3季業績衝上530.3億元，創單季歷史新高；創見9月營收60.4億元，月增24.8%。

法人指出，AI伺服器與資料中心需求持續擴張，帶動記憶體需求升溫，使得威剛、創見同步繳出好成績。

威剛9月營收雖較8月下滑17%，仍較去年同期大增200%；第3季營收530.3億元，季增39%，年增266%，再創單季歷史新高；前三季營收1,173.1億元，年增215.6%。

展望後市，威剛表示，AI應用快速擴展，伺服器與資料中心相關需求持續占用上游記憶體產能，壓縮傳統PC與手機市場可取得的供應量，DRAM與NAND Flash供應結構仍緊俏，價格維持上行，第3季價格走揚與供應吃緊，已反映在各產品銷售表現。

創見9月營收60.4億元，月增24.8%，年增290%；第3季營收160.7億元，季減14.6%，年增291%；前三季營收485.1億元，年增370%。