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美律9月業績締新猷

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
美律董事長廖耕彬。聯合報系資料照
美律董事長廖耕彬。聯合報系資料照

電聲元件大廠美律（2439）昨（6）日公布9月合併營收51.93億元，創單月歷史新高，月增26%，年增4%，主要受惠傳統旺季效應。第3季合併營收129.6億元，季增24%，年減1.2%。

美律前三季合併營收343.67億元，年增6.7%。美律今年以來營收成長，除了因2026年起開始認列併購日商帶來的挹注，高階耳機比重增加也是助力，主因相關產品平均單價（ASP）較高，隨出貨量成長推升營收向上，第三是助聽器業務穩健成長。

依照過去營運軌跡，美律下半年都是優於上半年，今年雖然有記憶體漲價、缺貨及原物料上漲隱憂存在，公司認為，市場需求還是不錯，終端市場與供應商也會因市場機制調整價格，確保獲利表現。

美律今年股東會後啟動世代交替，原董事長暨創辦人廖祿立卸任董座，由其姪子廖耕彬接任董事長。廖耕彬日前表示，近年AI資料中心需求火熱，市場看好，AI應用到終端市場時程可能提早到來，包括AI眼鏡、AI機器人等新興領域商機不容小覷，這正是美律擅長且全新的契機。

廖耕彬表示，美律在電聲領域深耕多年，將全面加速在AI聲學感知、全球供應鏈整合及綠色轉型等三個核心賽道上的業務推進，並且在未來AI機器人市場取得一席之地，有信心會愈來愈好。

美律 業績 營收

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