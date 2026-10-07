矽格、台星科 看旺明年

IC封測廠矽格（6257）及旗下台星科昨（6）日舉行聯合法說會，同步看旺明年營運。矽格預期，2027年光通訊營收將倍數成長，AI等高階產品營收占比目標突破三成；台星科因應AI客製化晶片（ASIC）需求強勁，今年核定資本支出提高至134.27億元，全力擴產衝業績。

矽格總經理葉燦鍊表示，AI產業涵蓋運算與連結兩大環節，在運算能力提升之下，大量資料傳輸成為下一階段關鍵需求，帶動光通訊及矽光子技術發展，矽格投入高速傳輸相關技術逾20年，累積的研發成果將逐步發酵。

葉燦鍊指出，矽格提供光通訊測試技術、設備研發、工程到量產的一站式服務，涵蓋電子積體電路（EIC）、光子積體電路（PIC）、光引擎及雷射光源等，目前協助客戶進行EIC、PIC測試的機台已達上百台，並持續投入自製設備、光電同測及自動光纖耦合技術，滿足客製化需求。

矽格今年AI、CPU、GPU、ASIC及矽光子相關產品營收約36億元，較去年25億元成長逾四成，占比由約20%提高至24%，明年目標超過三成，看好客戶訂單增加，光通訊及矽光子將成為重要成長動能。

台星科當前以HPC為主要產品線，營收占比約51%。台星科認為，明年AI帶動ASIC晶片需求仍相當強勁，凸塊、測試及封裝均有擴產需求，今年大幅提高資本支出，主要投入晶圓測試、最終測試及封裝設備，相關投資均依客戶需求規劃。

台星科先進製程與封裝布局同步推進，今年已完成2奈米產品認證，客戶產品陸續投入生產；FCBGA封裝方面，55×55毫米產品已量產，並進一步建立100×100毫米以上大尺寸封裝能力，同時與客戶合作推進2.5D、CoWoS相關製程。

台星科也將晶圓測試列為明年主要擴充產品線之一，最終測試布局CoWoS及AI高階晶片，涵蓋系統級測試（SLT）；矽光子則與客戶合作開發EIC、PIC晶圓測試方法及設備，擴大高速傳輸封測商機。