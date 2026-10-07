聽新聞
0:00 / 0:00

矽格、台星科 看旺明年

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
矽格、台星科展望
矽格、台星科展望

IC封測廠矽格（6257）及旗下台星科昨（6）日舉行聯合法說會，同步看旺明年營運。矽格預期，2027年光通訊營收將倍數成長，AI等高階產品營收占比目標突破三成；台星科因應AI客製化晶片（ASIC）需求強勁，今年核定資本支出提高至134.27億元，全力擴產衝業績。

矽格總經理葉燦鍊表示，AI產業涵蓋運算與連結兩大環節，在運算能力提升之下，大量資料傳輸成為下一階段關鍵需求，帶動光通訊及矽光子技術發展，矽格投入高速傳輸相關技術逾20年，累積的研發成果將逐步發酵。

葉燦鍊指出，矽格提供光通訊測試技術、設備研發、工程到量產的一站式服務，涵蓋電子積體電路（EIC）、光子積體電路（PIC）、光引擎及雷射光源等，目前協助客戶進行EIC、PIC測試的機台已達上百台，並持續投入自製設備、光電同測及自動光纖耦合技術，滿足客製化需求。

矽格今年AI、CPU、GPU、ASIC及矽光子相關產品營收約36億元，較去年25億元成長逾四成，占比由約20%提高至24%，明年目標超過三成，看好客戶訂單增加，光通訊及矽光子將成為重要成長動能。

台星科當前以HPC為主要產品線，營收占比約51%。台星科認為，明年AI帶動ASIC晶片需求仍相當強勁，凸塊、測試及封裝均有擴產需求，今年大幅提高資本支出，主要投入晶圓測試、最終測試及封裝設備，相關投資均依客戶需求規劃。

台星科先進製程與封裝布局同步推進，今年已完成2奈米產品認證，客戶產品陸續投入生產；FCBGA封裝方面，55×55毫米產品已量產，並進一步建立100×100毫米以上大尺寸封裝能力，同時與客戶合作推進2.5D、CoWoS相關製程。

台星科也將晶圓測試列為明年主要擴充產品線之一，最終測試布局CoWoS及AI高階晶片，涵蓋系統級測試（SLT）；矽光子則與客戶合作開發EIC、PIC晶圓測試方法及設備，擴大高速傳輸封測商機。

矽格 台星科 光通訊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

矽光子現出量訊號…矽格明年光通訊營收倍增 今年資本支出不排除再上修

矽格營收／9月20.9億連三月創高！第3季首破60億元 明日法說接棒登場

攻半導體高階量測商機 華洋精機攜手蔡司推出COSMA-M

創意9月營收雙高

相關新聞

技嘉9月營收創新高

技嘉（2376）昨（6）日公布9月合併營收630.99億元，創單月歷史新高，月增33.12%，年增125.45%，推升第3季與前三季合併營收同步攻頂，主要受惠AI伺服器出貨暴衝。隨AI市況熱潮延續，今年整體營收可望朝倍增邁進，後市強勁。

系統電9月合併營收月增12% 寫紀錄

系統電（5309）昨（6）日公布9月合併營收3.67億元，連續三個月改寫單月新猷，月增12.04%，年增17.87%；第3季合併營收10.14億元，創單季新高，季增11.74%，年增24.35%。

儒億上櫃 湧盛將接棒

車用照明大廠儒億（6604）昨（6）日掛牌上櫃，終場收25.15元，高於承銷價24元。儒億受惠車燈本業成長及印尼轉投資收益挹注，上半年稅後純益9,755萬元、年增149%，每股純益2.23元，將擴大智慧車燈及東南亞市場布局。

智邦營收連二月逾400億

網通廠智邦（2345）、中磊昨（6）日公布9月營收，智邦為403.98億元，是歷年最強9月，並且連兩個月站穩400億元以上；中磊為68.1億元，月減3.3%。

中國信託證券主辦 可寧衛可轉債掛牌！募資25億

中國信託證券主辦可寧衛*（8422）發行之五年期無擔保可轉換公司債（簡稱「可寧衛三」，代號84223），昨（6）日掛牌交易，並成功於資本市場募集25.17億元。

程曦競拍 底價48元

數位轉型整合服務廠商程曦資訊（6898）辦理上櫃前公開承銷，預計現金增資發行新股3,869張，其中2,632張採競價拍賣，今（7）日起展開競拍投標，底價為48元；預計10月14日開標，10月13日至15日辦理公開申購，暫定承銷價為每股60元，10月下旬上櫃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。