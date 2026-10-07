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智邦營收連二月逾400億

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

網通廠智邦（2345）、中磊昨（6）日公布9月營收，智邦為403.98億元，是歷年最強9月，並且連兩個月站穩400億元以上；中磊為68.1億元，月減3.3%。

智邦9月營收月減1.1%，年增66.1%；第3季營收1,207.42億元，為單季歷史新高，季增26.3%，年增65.5%；前三季營收2,864.02億元，同期最佳，年增62.4%，並超越去年全年業績（2,483.19億元）。

法人指出，AI運算規模持續放大，AI資料中心傳輸速度須加速升級，產品需求已由400G、800G逐步朝1.6T高速交換器推進，新品成為智邦今年營收高速成長重要推力。

法人觀察，智邦9月營收較8月略減，除了基期因素之外，也受供應鏈調整結構影響，由於記憶體、PCB價格明顯上揚，智邦已把相關零組件改採代購模式，因此不認列業績，雖會影響營收數字，但終端需求仍強。

中磊9月營收月減3.3%，年增47%；第3季營收218.3億元，創歷史單季新高，季增5.9 %，年增48%；前三季營收590.9億元，同期新高，年增54.2%，超越去年全年營收540億元。。

中磊看好AI應用蓬勃發展，龐大網路資料流量激增。新興寬頻服務如影音串流娛樂、智慧物聯網及遠距監控等應用日益普及，加速寬頻基礎設備更新需求，伴隨電信運營商搶搭商機，紛紛加速用戶端設備升級，藉此擴展營運規模，均有利該公司後市。

中磊目前主力產品包括有線電視Cable DOSIS 4.0設備、10G PON光纖設備、5G FWA固網行動接取設備、企業級網通設備及邊緣AI智慧監控設備等，客戶訂單需求強勁。

智邦 營收 中磊

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