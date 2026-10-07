中國信託證券主辦 可寧衛可轉債掛牌！募資25億

中國信託證券主辦可寧衛*（8422）發行之五年期無擔保可轉換公司債（簡稱「可寧衛三」，代號84223），昨（6）日掛牌交易，並成功於資本市場募集25.17億元。

可寧衛*此次籌資主要用於償還銀行借款及轉投資「高雄市南區焚化爐BOT案」，由可寧衛*與台灣人壽共同成立專案特許公司「吉信公司」接手南區舊焚化廠之營運，並於原址新建AI智能高效焚化爐以取代舊廠，預計於2028年建置完成後，可享有20年之長期特許經營權，預估將可處理840萬噸之廢棄物，並帶來超過67.2億度發電量，有望為公司挹注穩定的新焚化爐售電及舊焚化爐代操作營運之收入及現金流入。

可寧衛*為國內具規模之一站式廢棄物處理服務業者，主要提供事業廢棄物開挖、清運、固化及掩埋服務，並積極布局焚化、資源再利用及綠能事業。2026年上半年合併營收達33.82億元，年增23.88%；7月及8月單月營收分別年增59.87%及105.85%，顯示大型整治專案及新事業挹注效益逐步顯現。未來營運動能將來自205兵工廠整治案、SRF發電廠、漁電共生及高雄南區焚化爐BOT案等多項專案陸續推進。

展望後市，多項關鍵專案將接棒挹注可寧衛*營運成長，包含205兵工廠整治案預計於2026年至2027年間持續認列；低碳能源電廠預計於2027年下半年併網，透過廢棄物處理與售電形成雙軌收益；漁電共生二期案場亦預計2027年投入商轉等。

隨各項專案陸續落地，可寧衛*將加速由既有廢棄物處理服務，向焚化、資源循環及綠能發電等高附加價值領域延伸，進一步擴大營運版圖，打造中長期成長新引擎。

中國信託證券長期深耕資本市場，持續運用承銷及籌資規劃經驗，依企業不同發展階段提供合適的資本市場服務。本次協助可寧衛完成可轉債發行及掛牌，未來亦將持續陪伴企業透過資本市場取得發展所需資源。