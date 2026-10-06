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儒鴻營收 寫最旺9月

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
儒鴻近六月營收表現
儒鴻近六月營收表現

儒鴻（1476）昨（6）日公告9月營收35.08億元，改寫同期新高紀錄，年增8.28%；第3季營收105.72億元，年增9.75%，是歷史單季第三高、近16季新高；累計前三季營收302.79億元，年增5.41%。

儒鴻董事長王樹文昨日表示，第4季訂單也維持強勁，今年營收有信心改寫歷史新高紀錄。

儒鴻第3季營運走強，主要呈現量價齊揚，其中價格成長幅度較出貨量更為明顯。儒鴻表示，第3季成衣出貨量與平均售價（ASP）均較去年同期成長，其中價格增幅高於出貨量；布料則因垂直整合、部分轉供內部成衣生產，對外銷售量下滑，但價格仍較去年同期上升。

就9月產品結構來看，雖處成衣季節交替期，但仍呈現「淡季不淡」，成衣營收年增約16%；布料占營收比重37.2%，營收年減2.8%。公司指出，布料營收下滑主要受到垂直整合影響，部分布料轉為供應內部成衣生產，若將內外部出貨合計，實際出貨量仍有高個位數成長。

價格則是近期營運成長的重要動能。9月成衣ASP較去年同期上升約15%至16%，主要受到原料成本上漲後調高產品價格，加上垂直整合後使用自家較高價布料，以及新產品占比提高等因素帶動。

儒鴻表示，第3季調價效益並未立即全數顯現，預期第4季ASP仍將高於第3季，並較去年同期成長；加上第4季訂單相對強勁，營運表現值得期待。

不過，物流仍是目前出貨的干擾因素。9月約有4.5億元貨品受到船班及貨櫃吃緊影響而遞延，與8月金額相當。公司指出，目前部分港口仍有壅塞情況，主副料運輸受到影響，貨櫃供應及船期仍相對緊張。

展望後市，王樹文昨日出席台北紡織展時表示，目前訂單已看到明年第2季，明年第1季營收看起來可望較今年同期成長，對今年則「非常有信心」。隨第4季訂單維持強勁，看好今年全年營收可望創下歷史新高。

儒鴻 營收 貨量

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