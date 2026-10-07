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程曦競拍 底價48元
數位轉型整合服務廠商程曦資訊（6898）辦理上櫃前公開承銷，預計現金增資發行新股3,869張，其中2,632張採競價拍賣，今（7）日起展開競拍投標，底價為48元；預計10月14日開標，10月13日至15日辦理公開申購，暫定承銷價為每股60元，10月下旬上櫃。
程曦今年受惠既有常態性年約服務穩定貢獻，加上任務型專案陸續挹注，9月合併營收1.13億元，較去年同期成長9.1%，月增6％；第3季合併營收約3.24億元，累計前三季合併營收達9.46億元，年增10.3％。
程曦表示，第3季受惠既有年約服務穩定貢獻外，承接國合會熊本賑災1988專線，2026世界盃足球賽期間運動部台灣運彩客服席次短期擴充等任務型專案。透過AI輔助客服知識建置與人員培訓，快速完成服務量能部署；隨著9月運動部「揮汗有禮」活動持續推進，可望挹注第4季營運動能。
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