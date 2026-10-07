程曦競拍 底價48元

車用照明大廠儒億（6604）昨（6）日掛牌上櫃，終場收25.15元，高於承銷價24元。儒億受惠車燈本業成長及印尼轉投資收益挹注，上半年稅後純益9,755萬元、年增149%，每股純益2.23元，將擴大智慧車燈及東南亞市場布局。

2026-10-07 00:19