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儒億上櫃 湧盛將接棒
車用照明大廠儒億（6604）昨（6）日掛牌上櫃，終場收25.15元，高於承銷價24元。儒億受惠車燈本業成長及印尼轉投資收益挹注，上半年稅後純益9,755萬元、年增149%，每股純益2.23元，將擴大智慧車燈及東南亞市場布局。
隨儒億掛牌，車用零組件業者接力進入資本市場，其中，車用空調壓縮機廠湧盛電機預計10月下旬掛牌，主攻售後維修（AM）市場，為全球AM壓縮機供應鏈少數具規模化自主製造能力的台灣業者。
儒億主要客戶遍及台灣、日本及馬來西亞，包括中華、本田、Gogoro及馬來西亞車廠Perodua等，並透過印尼合資公司深耕當地汽車原廠（OEM）車燈市場。
隨合資公司營運成長，轉投資收益已成為獲利重要來源。
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