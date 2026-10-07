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系統電9月合併營收月增12% 寫紀錄
系統電（5309）昨（6）日公布9月合併營收3.67億元，連續三個月改寫單月新猷，月增12.04%，年增17.87%；第3季合併營收10.14億元，創單季新高，季增11.74%，年增24.35%。
系統電表示，9月各產品線同步向上，加上電池備援模組（BBU）10月起開始出貨交貨CSP客戶，助力營收逐月走高。
系統電指出，BBU需求不侷限於高階AI機櫃。資料中心不會將所有算力一次轉向GPU或ASIC架構的AI伺服器，通用伺服器需求仍是出貨大宗，並在AI推論需求帶動下同步進入汰換與擴建升級，這些機櫃同樣需要電源升級導入機櫃式BBU，需求主力將擴散至伺服器升級潮。
系統電已完成台灣兩條全自動BBU產線建置，美國德州Plano廠明年也將建置兩條，產能規劃倍增。
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