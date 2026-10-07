技嘉（2376）昨（6）日公布9月合併營收630.99億元，創單月歷史新高，月增33.12%，年增125.45%，推升第3季與前三季合併營收同步攻頂，主要受惠AI伺服器出貨暴衝。隨AI市況熱潮延續，今年整體營收可望朝倍增邁進，後市強勁。

技嘉結算，第3季合併營收1,547.13億元，創單季新高，季增7.28%，年增94.4%；前三季合併營收4,039.82億元，同期新高，年增63.17%。

儘管PC市場受到記憶體、中央處理器（CPU）缺貨大漲價影響，導致出貨「卡卡」，技嘉AI伺服器動能仍然相當強勁，帶動業績大幅揚升。

技嘉表示，AI伺服器事業與比去年同期相比，成長幅度已超過兩倍。法人分析，技嘉伺服器貢獻營收比重已攀升至八成，以輝達HGX GB300 NVL 72機櫃為主。

法人分析，技嘉第2季毛利率9.6%，主要受到GB300 NVL 72比重提升及淡季效應，導致板卡出貨走弱。隨著第3季進入板卡旺季，加上零組件供應較第2季改善，預期毛利率可回升到10%至11%。

目前技嘉新型雲端服務供應商（NeoCloud）客戶需求持續增加，原先的GB300 NVL 72機櫃產品將逐步轉向Vera Rubin平台，帶動產品升級與平均售價（ASP）提升，得益於營收規模擴大，營業費用率有機會降至3.99%，規模經濟效益可望持續顯現，預估今年整體營收可望倍增。

另外，技嘉旗下技鋼首座自有算力中心GAIFA（GIGABYTE AI Factory Accelerator）近期落腳土城。GAIFA將伺服器、液冷、資料中心設計與建置經驗，進一步整合至AI運算環境的重要驗證基地，此舉強化技鋼在機櫃級AI基礎設施與AI資料中心整合領域的實務能力。