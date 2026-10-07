中鋼漲盤價 鋼市添柴火

中鋼（2002）調漲內銷盤價，成功帶動國內鋼鐵流通行情勁揚，下游熱軋鋼捲交易價從每公噸1.93萬元一路推升，有望直奔2萬元，為第4季傳統鋼鐵旺季添柴火。

鋼鐵股昨（6）日積極表態，中鋼、中鴻、燁輝等收紅盤呼應，後市展望樂觀。

法人表示，今年鋼市成功實現「金九銀十」，加上年底前旺季加持，以中鋼為首的鋼鐵股有機會在第4季獲得加持，產銷獲利有機會更上層樓。

上市鋼廠主管說，中鋼提早開出11月內銷盤價，熱軋、冷軋及鍍鋅等主力產品每公噸漲900元，部分專案漲幅更達1,200元，創近五個月最大漲勢，盤價公告後，下游鋼捲流通業反應熱烈，立即著手調整報價。

商情顯示，中鋼盤前熱軋鋼捲市價每公噸1.93萬元至1.95萬元，盤後立即漲至1.97萬元，目前交易價持續朝1.98萬元至2萬元挺進，鋼界大老認定「熱軋流通行情肯定會站上2萬元」。