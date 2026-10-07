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光寶科處分轉投資持股
光寶科技（2301）昨（6）日公告，自今年8月12日至昨天為止，處分轉投資ams-OSRAM AG持股38萬8,657股，每股平均價格約瑞士法郎22.86元，交易總金額瑞士法郎888萬3,391元。處分目的為依公司投資策略進行股票出售。
光寶科表示，此出售案標的為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響該公司當期損益。
光寶科公告，累計持有ams-OSRAM AG持股30萬4,123股，累積持有金額約753萬瑞士法郎餘元（以10月5日收盤價，每股瑞士法郎24.76元計算），持股比率約0.3%。
法人預期，光寶科受惠美系雲端服務供應商（CSP）客戶新一代8.5kW電源及電池備援模組（BBU）量產、110kW電源機架持續出貨，加上800VDC電源機櫃小量生產、液冷產品亦逐步放量，緩解消費性電子需求疲軟，第3季營收可望季增約15%。
因應客戶強勁需求，光寶科將2026年資本支出由前一年70億元增至180億元，在美國投資生產據點，在高雄二期、越南新廠分別於第3季及第4季陸續投產後，2026年底中國大陸以外產能占比將超過六成，2027年持續擴增。
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