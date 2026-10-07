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金益鼎中長期營運向好

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

金益鼎（8390）昨（6）日舉行法說會，公司表示，受惠貴金屬高價與產品組合優化，營運鎖定AI設備汰換與2027年太陽能板退役潮，加上美系客戶直接簽約與跨國產能逐步就位，加速推動結構性轉型。法人看好金益鼎具備技術與合規護城河，中長期營運表現可期。

金益鼎指出，傳統電子廢棄物的貴金屬回收精煉支撐營運基本盤，目前正迎來AI設備升級潮，公司具備高精密廢料資安處理能力，回收高階伺服器中的貴金屬；後續更瞄準2027至2031年迎來的首波太陽能板退役高峰，以獨家零掩埋技術搶占市場藍海。

在競爭優勢方面，金益鼎強調，為台灣少數取得R2V3負責任回收認證的甲級處理廠，能直接與美系品牌簽約，鎖定高毛利優質料源；太陽能板零掩埋技術取得多國專利，能精準提煉矽與銀等資源，達成完全回收。

產能布局部分，金益鼎說明，台灣西濱新廠建置三大產線，今年太陽能板產線稼動率預估達六成，新廠估計貢獻總營收約20%動能。海外方面，美國子公司持續外銷拓展；泰國廠預計2027年第2季投產，享有免關稅與免增值稅優勢。

展望後市，金益鼎啟動下一波高速成長，預計攜手供應鏈籌組稀土永磁國家隊，投入永磁材料回收，掌握關鍵戰略物資；同時規劃將太陽能板專利技術授權出海，開拓權利金收益，並持續落實製程優化與能效提升。

金益鼎上半年在規模經濟效益帶動下，營運呈現「三率三升」，獲利翻倍且營收創下歷史新高，毛利率大幅跳升至27.06%，年增逾8個百分點，稅後純益4.96億元，每股純益5.16元。

營收 金益鼎

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