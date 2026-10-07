聽新聞
0:00 / 0:00

研揚、宸曜 Q3營收攀峰

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
工業電腦廠近六月營收
工業電腦廠近六月營收

工業電腦（IPC）族群陸續公布今年9月營收研揚（6579）、宸曜在邊緣AI業務帶動下，9月營收皆創同期新高，第3季業績均創單季新高。研揚第3季營收28.73億元，季增2%、年增24.6%，展望後市，法人預估，在訂單需求持續強勁下，研揚、宸曜今年營收皆將創下新高紀錄。

研揚昨（6）日公布9月營收9.74億元，月減1.1%、年增19.7%，為單月歷史第3高、同期新高紀錄；累計研揚今年前三季營收為81.01億元，年增27.3%，創歷史新高紀錄。

研揚邊緣AI應用卡位五大領域，包含半導體、機器人、軍工、交通及AI agent。

其中，研揚看好半導體、機器人、軍工相關業務動能有望呈現翻倍成長。

研揚近年AI營收占比持續提高，2025年已達20%。研揚預估，今年AI營收占比將達25%，積極目標希望衝上三成。

在宸曜方面，今年9月合併營收達2.47億元，月減7.3%、年增79.4%，為單月歷史第3高、同期新高紀錄；宸曜第3季營收為7.96億元，季增27.6%、年增75.3%，創單季營收歷史新高紀錄；累計宸曜2026年前三季營收達19.32億元，年增49.5%，創歷史新高紀錄。

回顧今年第3季整體營運概況，宸曜表示，受惠於AI邊緣運算與智慧自動化等核心產品線市場需求明確，加上各區域專案接續穩定出貨，推升第3季整體營運維持高檔表現。

從市場應用觀察，邊緣AI運算在半導體產業鏈自動化、軍工國防以及無人系統等領域的落地趨勢依然強勁。

展望後市，宸曜預期，第4季及全年營運將保持穩健成長，並對整體前景保持審慎樂觀態度。

目前接單仍持續走高，專案客戶下長單意願增加，顯示市場需求力道持續，產品交期確定且出貨節奏穩定。

伴隨長期專案訂單穩定發酵，訂單能見度已清晰延伸至年底與明年初，為後續營運提供穩固基礎。

營收 研揚 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

信驊9月營收好威 連11月締新猷

勤凱Q3營收創高 產能滿載、獲利再拚新高

宏碁資訊營收／9月、第3季、前三季同創新高

穎崴前九月營收破百億元創成立以來新高 Q3營收季增近三成

相關新聞

技嘉9月營收創新高

技嘉（2376）昨（6）日公布9月合併營收630.99億元，創單月歷史新高，月增33.12%，年增125.45%，推升第3季與前三季合併營收同步攻頂，主要受惠AI伺服器出貨暴衝。隨AI市況熱潮延續，今年整體營收可望朝倍增邁進，後市強勁。

系統電9月合併營收月增12% 寫紀錄

系統電（5309）昨（6）日公布9月合併營收3.67億元，連續三個月改寫單月新猷，月增12.04%，年增17.87%；第3季合併營收10.14億元，創單季新高，季增11.74%，年增24.35%。

儒億上櫃 湧盛將接棒

車用照明大廠儒億（6604）昨（6）日掛牌上櫃，終場收25.15元，高於承銷價24元。儒億受惠車燈本業成長及印尼轉投資收益挹注，上半年稅後純益9,755萬元、年增149%，每股純益2.23元，將擴大智慧車燈及東南亞市場布局。

智邦營收連二月逾400億

網通廠智邦（2345）、中磊昨（6）日公布9月營收，智邦為403.98億元，是歷年最強9月，並且連兩個月站穩400億元以上；中磊為68.1億元，月減3.3%。

中國信託證券主辦 可寧衛可轉債掛牌！募資25億

中國信託證券主辦可寧衛*（8422）發行之五年期無擔保可轉換公司債（簡稱「可寧衛三」，代號84223），昨（6）日掛牌交易，並成功於資本市場募集25.17億元。

程曦競拍 底價48元

數位轉型整合服務廠商程曦資訊（6898）辦理上櫃前公開承銷，預計現金增資發行新股3,869張，其中2,632張採競價拍賣，今（7）日起展開競拍投標，底價為48元；預計10月14日開標，10月13日至15日辦理公開申購，暫定承銷價為每股60元，10月下旬上櫃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。