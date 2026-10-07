研揚、宸曜 Q3營收攀峰

工業電腦（IPC）族群陸續公布今年9月營收，研揚（6579）、宸曜在邊緣AI業務帶動下，9月營收皆創同期新高，第3季業績均創單季新高。研揚第3季營收28.73億元，季增2%、年增24.6%，展望後市，法人預估，在訂單需求持續強勁下，研揚、宸曜今年營收皆將創下新高紀錄。

研揚昨（6）日公布9月營收9.74億元，月減1.1%、年增19.7%，為單月歷史第3高、同期新高紀錄；累計研揚今年前三季營收為81.01億元，年增27.3%，創歷史新高紀錄。

研揚邊緣AI應用卡位五大領域，包含半導體、機器人、軍工、交通及AI agent。

其中，研揚看好半導體、機器人、軍工相關業務動能有望呈現翻倍成長。

研揚近年AI營收占比持續提高，2025年已達20%。研揚預估，今年AI營收占比將達25%，積極目標希望衝上三成。

在宸曜方面，今年9月合併營收達2.47億元，月減7.3%、年增79.4%，為單月歷史第3高、同期新高紀錄；宸曜第3季營收為7.96億元，季增27.6%、年增75.3%，創單季營收歷史新高紀錄；累計宸曜2026年前三季營收達19.32億元，年增49.5%，創歷史新高紀錄。

回顧今年第3季整體營運概況，宸曜表示，受惠於AI邊緣運算與智慧自動化等核心產品線市場需求明確，加上各區域專案接續穩定出貨，推升第3季整體營運維持高檔表現。

從市場應用觀察，邊緣AI運算在半導體產業鏈自動化、軍工國防以及無人系統等領域的落地趨勢依然強勁。

展望後市，宸曜預期，第4季及全年營運將保持穩健成長，並對整體前景保持審慎樂觀態度。

目前接單仍持續走高，專案客戶下長單意願增加，顯示市場需求力道持續，產品交期確定且出貨節奏穩定。

伴隨長期專案訂單穩定發酵，訂單能見度已清晰延伸至年底與明年初，為後續營運提供穩固基礎。