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聯電9月營收253.5億元 續創單月新高 年增逾27%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶圓代工大廠聯電今公布9月自結合併營收達253.5億元，續創單月新高，年增27.22%。路透
晶圓代工大廠聯電今公布9月自結合併營收達253.5億元，續創單月新高，年增27.22%。路透

晶圓代工大廠聯電（2303）今（6）日公布9月自結合併營收達253.5億元，續創單月新高，年增27.22%，連帶使第3季營運表現穩健。公司表示營運續創佳績，主要受惠於AI基礎設施帶動的特殊製程拉貨潮，加上成熟製程產能利用率持續回溫，展現傳統旺季備貨動能。

聯電先前於法說會中指出，全球半導體需求持續改善，且動能主要由AI應用引領，並逐步外溢至電源管理（PMIC）晶片及記憶體等領域。隨著供應端庫存去化告一段落，市場環境趨於健康，第三季8吋晶圓廠稼動率回升至80%至85%區間，成熟12吋廠稼動率亦在AI相關需求支撐下實現季增。

聯電受惠於晶圓代工市占率擴張，在22奈米、28奈米及8吋業務出貨皆繳出年成長佳績，且在40奈米與65奈米節點布局之電源管理晶片、FPGA以及矽光子（SiPh）等特殊製程解決方案加速放量，成功抵消終端消費疲弱影響，今年AI相關營收預計將朝近3億美元目標邁進。

聯電目前正穩步推進新加坡P4廠矽光子與台南12A廠先進封裝產能布局，與英特爾合作的12奈米製程也按計畫進行，長期營運結構預期在特殊製程與先進封裝帶動下持續優化。

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