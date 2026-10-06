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長科9月單月、第3季及前三季營收同創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長科總經理洪全成。聯合報系資料照
長科總經理洪全成。聯合報系資料照

長華科技（長科*，6548）今日公布2026年9月合併營收新台幣17.13億元，較8月成長4％，較去年同期大幅增加43％，單月營收續創歷史新高；第3季合併營收為49.19億元，季增14％、年增41％；累計今年前9月合併營收達129.06億元，年增30％。長科9月單月、第3季單季及累計營收，三項營收表現同步刷新歷史新高紀錄。

長科9月營收延續今年以來的成長趨勢，創下連續第七個月單月營收改寫歷史新高。隨著市場需求回升，加上產品應用持續拓展，成長動能已由消費性電子、網通產品、工控、車用等產品擴展至AI伺服器、低軌衛星等，帶動整體接單及出貨表現。

隨著導線架需求與客戶訂單持續增加，長科整體產能維持高稼動率。為因應客戶需求成長，公司已於先前啟動擴產計畫，中國山東威海新廠預計於2027年第1季開始裝機，上半年逐步貢獻營收，預期下半年效益將較為明顯；馬來西亞新廠則已於今年3月動土，預計2027年第3季完工。未來隨著新產能陸續開出，除可進一步提升供應能力與產能彈性，也有助於滿足客戶需求，為公司後續營運成長挹注新的動能。

長科預計於10月28日舉辦第3季線上法人說明會，屆時經營團隊將針對第3季財務成果及第4季營運展望進行說明。

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