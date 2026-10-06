勤凱Q3營收創高 產能滿載、獲利再拚新高

電子材料大廠勤凱（4760）營運受惠被動元件MLCC等需求旺盛，9月營收3.04億元，年增76.3%、月減0.4%，營收為歷史次高。第3季營收8.79億元，季增23.6%、年增82%，創歷史單季新高。同時，累計前三季營收22.2億元，年增66.9%，已超越去年全年。。隨客戶拉貨動能持續強勁，法人認為，以營運經濟規模推論，第3季、或累計前三季獲利、都有機會創歷史新高，第四季營運展望維持正向。

勤凱副董事長莊淑媛表示，9月營收略減，主要受到國際銀價自高檔小幅回落影響，產品售價隨原料價格略為調整，不過整體出貨動能依舊強勁，整體銅膏客戶需求旺盛、銀膏出貨量也持續成長，第4季有機會維持高峰水準。

法人推估，隨被動元件市況火熱，第3季獲利可期。雖然公司近期剛發放股票股利、造成股本略為增加，但每股獲利仍將維持成長，今年前三季獲利有望挑戰去年全年。

莊淑媛指出，由於MLCC市況熱絡，目前工廠產能維持滿載，公司已緊急增購新產線設備，以提升供應能力，因應客戶需求。部份客戶已表達明年將進一步擴大拉貨，公司將持續依市場需求彈性調整產能規劃，為後續營運成長預作準備。

勤凱未來營運除AI伺服器的新產品「合金膏」外，包括TGV、TIM1、PTFE等新品在客戶驗證作業持續推進中，將成為明年營運成長的重要基石。