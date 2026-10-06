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轉型跨大步 華電聯網成立碩維專攻AI基建商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
華電網董事長陳國章推動華電網轉型成立碩維公司， 專攻AI基建商機。圖／華電網提供
華電網董事長陳國章推動華電網轉型成立碩維公司， 專攻AI基建商機。圖／華電網提供

華電聯網（6163）今（6）日正式宣布，成立子公司「碩維」，專攻AI產業對資料治理、並結合集團PQC（後量子密碼學）技術人才，導入具備量子加密防護架構的先進儲存設備，及早因應企業機密遭算力解密風險，強化華電網集團在全球半導體的服務能量，

華電網董事長陳國章表示，半導體對系統整合商的需求已從單純設備建置，延伸至網路安全、系統架構、儲存設備到雲端運算的整合與維運，以有效支援大規模AI訓練與代理式AI（Agentic AI）即時推論。鑒於商機龐大，選定今年斥資8000萬設立子公司，未來期待提升整體純益率。

陳國章指出，華電聯網服務半導體大廠15年經驗，以 IC 設計公司為例，客戶研發與開發環境每次部署需要超過 23 分鐘，透過公司的專業服務，能縮短到只要 5 分鐘，大幅提升研發效率，目前已有數家國際大廠導入。此外，研調機構顧能（Gartner）最新預估，2026年全球資訊科技（IT）支出將達6.37兆美元，年增14.2%，發展趨勢明確。

碩維總經理鍾瑜庭表示，未來將鎖定半導體AI落地需求，新品牌強調「Data First」架構思維，進行資源聚焦與專業服務，碩維團隊目前以技術人員為主，其中逾九成擁有多年以上實務經驗，累積專業證照逾50張，具備大型專案規劃、跨平台整合與問題排除能力，於前線協助半導體企業因應智慧製造、跨國佈局與資料安全等多重挑戰。

碩維技術長黃治豪，過去在智慧型資料基礎架構設備大廠任職，在全球頂尖IC設計業者現場服務累積逾十年經驗，熟悉客戶對於最高標準資料儲存與資安的要求。黃治豪指出，相較於同業多從硬體規格切入提供服務，碩維採取「Data First」的架構思維，不盲目升級硬體或追求頂規，而是透過重構資料流程，大幅縮短部署時間，讓資料可精準賦能業務。

華電網

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