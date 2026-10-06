快訊

61歲日男退休想先躺一個月！妻馬上遞出一張清單 他看完忍不住笑了

蔡康永捲政治風暴恐影響「康熙」合體？幕後推手曝真實進度

半導體用電高成長 傳要台積電「包電廠」？台電說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

穎崴前九月營收破百億元創成立以來新高 Q3營收季增近三成

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴前九月營收破百億元 創成立以來新高 Q3營收季增近三成 。左起穎崴全球業務營運中心執行副總陳紹焜、董事長王嘉煌、財務長李振昆。聯合報系資料照
穎崴前九月營收破百億元 創成立以來新高 Q3營收季增近三成 。左起穎崴全球業務營運中心執行副總陳紹焜、董事長王嘉煌、財務長李振昆。聯合報系資料照

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴科技（6515）（以下簡稱穎崴）今（6）日公告2026年9月份自結營收，單月合併營收達12.5億元，較上月減少26.69%，較去年同期增加87.72%；第3季合併營收為45.56億元，較前一季成長29.32%，較去年同期增加 152.58%；累計今（2026）年前九月合併營收為110.6億元，較去年同期增加96.67%。

在AI及HPC應用客戶持續拉貨，在產能部分產線優化生產效率，出貨量持續創高，然因產品組合影響9月營收略減，單月營收仍維持在高檔，使前九月營收來到110.6億元，正式突破百億元大關，為公司掛牌以來，首度年度累計營收超越百億，不僅正式成為百億級營收的上市企業，更寫下公司發展的重要里程碑；同時創下單季營收歷史新高，增幅達152.58%；時序邁入第四季，在AI、HPC及ASIC應用產品持續放量下，將維持出貨動能。

穎崴科技董事長王嘉煌表示， 在公司全體同仁努力下，原內部預計要在2027年達成百億營收的目標，提前至2026年９月達陣，這不僅凸顯公司整體營運效能提升到更高位階，更是公司多年深耕技術、持續創新及與全球客戶緊密合作的成果。穎崴將持續以技術為核心、以客戶需求為導向，提供客戶全方位的高階測試解決方案，並擴大全球營運布局，為下一階段的成長奠定堅實基礎。

在AI強勁需求驅動下，半導體持續成長，根據Omdia，推動2026年上半年半導體總營收達到7,520億美元，超越除2025年外 過去每年半導體的全年營收紀錄，預計此強勁的市場態勢和創紀錄的季度營收水準仍將持續，估第3季半導體營收將突破5000億美元，使2026年前三季的總營收超過1.25兆美元，超越2025年全年的半導體總營收50%。

集邦科技也預估，雲端服務供應商（CSP）資本支出2026年將年增98%、幾近倍增外，2027年將額外年增近50%，AI熱潮不僅為半導體供應鏈帶來爆發性的成長，更持續為半導體測試介面產業帶來結構性的改變，朝向高頻高速、高階、大尺寸、大封裝等趨勢發展，穎崴掌握此趨勢並隨時迎接次世代商機。

穎崴 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

信驊9月營收好威 連11月締新猷

華邦電營收／第3季衝823億元再登峰 9月首破280億元、連十月創高

相關新聞

威剛Q3營收530億元 季增近四成單季續創歷史新高

記憶體模組領導品牌威剛（3260）第目季營收強勢突破500億元大關、達530.3億元，季增39%、年增266%，單季再創歷史新高；9月合併營收為157.3億元，年增200%，前9月累計合併營收達1173.1億元，年增215.6%，整體營收規模持續放大，再寫公司營運新紀錄。

聯電營收／9月改寫歷史新高 第3季742億元、季增8%

晶圓代工大廠聯電（2303）6日公布9月合併營收253.5億元，月增1.2%、年增27.2%，超越2022年8月紀錄，改寫單月歷史新高；第3季合併營收742.39億元，季增8%、年增25.5%，同步登上近四年高點。

台股「過五關斬六將」有底氣 國泰估明年企業獲利挑戰10兆元

台股逼近五萬點，後市能否再闖關？國泰投信今（6）日發布第四季市場展望，以「過五關斬六將」看待台股向上空間，認為AI資本支出持續擴張，出口與企業獲利同步成長，仍是多頭重要支撐。國泰資產管理暨國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預估，明年上市櫃企業獲利有機會突破10兆元，以20倍本益比估算，總市值可望達200兆元。若依照目前170兆元估算，台股有機會上看六萬點。

五萬點前投信先獲利了結？ 三大法人賣超207億元

台股6日盤中一度翻黑，但午盤急拉翻紅，收在49,822.55點，上漲110.51點，漲幅0.22%，續創下收盤新高，成交量縮至一兆以下，為9,759.36億元，三大法人賣超207.87億元。

台積電法說倒數！大摩拋三問、率先升目標價至3,088元

隨著記憶體用量優化趨勢延續，市場預期資本支出預算將在2028年加速轉向AI算力與AI網路供應鏈。摩根士丹利（大摩）證券在最新出爐的報告中，看好台積電（2330）與聯電（2303）營運前景，調升兩家晶圓代工廠的目標價，分別為3,088元、188元，後市可期。

鳳梨酥股說再見！維格餅家10月20日終止興櫃 但兩天股價竟大漲167%

維格餅家（2733）先前於9月30日宣布，受台灣入境觀光政策及市場大環境影響，原有業務模式遭遇重大挑戰，加上業績衰退及多年虧損，董事會決議主動申請終止股票興櫃買賣，維格餅家5日發布重訊，接獲櫃買中心通知，自10月20日起終止興櫃買賣。不過維格餅家股價短短兩天股價竟由6元衝到16.05元，大漲167%，6日盤中續漲逾2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。