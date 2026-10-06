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創見9月營收60.4億元、年增290% 深化AI與工業應用布局
全球記憶體領導品牌—創見資訊（2451）今日公布2026年9月合併營收為新台幣60.4億元，月增24.8%，年增290%，單月營收動能回升；第3季合併營收達160.7億元，年增也達291%；今年1至9月累計合併營收達485.1億元，較去年同期成長370%，整體營運規模持續維持高檔。
回顧9月營運，創見表示，全球AI基礎建設持續擴展，帶動伺服器記憶體、大容量企業級SSD及NAND Flash需求。隨著企業AI應用加速落地，資料處理與儲存需求同步提升，帶動高容量、高效能及高可靠度產品需求。創見憑藉穩定供貨及彈性庫存管理能力，持續深化企業級與工業應用市場布局。
因應AI運算與資料儲存需求成長，創見推出DDR5-7200高速記憶體模組及DDR5-6400 64GB大容量記憶體模組，並持續拓展企業級SSD及工業儲存產品。此外，創見亦擴充嵌入式鏡頭模組產品線，為智慧製造、機器人及自動化設備提供涵蓋影像擷取、高效運算與可靠儲存的解決方案，為後續營運增添成長動能。
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