宏碁資訊營收／9月、第3季、前三季同創新高

雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）6日公布今年9月營收15.3億元，月增30.7%、年增97.4%，創下單月營收歷史新高紀錄，且第3季、累計前三季業績同步登頂。

宏碁資訊今年第3季營收38.22億元，季增28.8%、年增74%，單季營收首度站上30億大關，創下新高紀錄；累計宏碁資訊今年前三季營收達97.46億元，年增33.4%，亦登頂。

宏碁資訊表示，營收成長主要受惠於既有客戶持續擴大數位轉型與AI應用需求，帶動訂單規模成長；同時，子公司宏碁智雲資訊新專案陸續落地，推升整體營運表現，帶動業務穩健成長。

宏碁資訊今年參與台灣微軟「DevDays Asia 2026 微軟亞太技術年會」，以「善用雲端原生AI應用，驅動企業營運競爭力」為題，分享企業運用微軟雲端原生平台與AI Agent推動資訊系統智慧化，以及AI治理與資安防護的實務經驗。

企業AI應用已由概念驗證（PoC）走向規模化部署，AI、雲端、數據與資安的整合需求持續升溫。微軟亦於會中表示，預期未來二至三年台灣算力需求仍將高於供給，並將持續加速資料中心建置，進一步強化在台布局。

宏碁資訊作為AI Service Provider，將持續深化與國際科技夥伴的合作，隨著微軟擴充台灣雲端基礎設施，進一步滿足企業AI導入的需求，並帶動AI應用、雲端架構、AI Agent、維運及資安治理等服務商機，掌握企業AI規模化落地所帶來的市場機會。