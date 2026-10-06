程曦資訊啟動上櫃前競拍 底價48元

數位轉型整合服務廠商程曦資訊（6898）辦理上櫃前公開承銷，預計現金增資發行新股3,869張，其中2,632張採競價拍賣，將從7日起展開競價拍賣投標，競拍底價為48元，每標單最低為1張，投標數量以1張整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過328張，並於10月14日開標。

程曦今年營運穩健成長，受惠既有常態性年約服務穩定貢獻，加上任務型專案陸續挹注，9月合併營收約1.13億元，較去年同期成長9.1%，月增6.0％；第3季合併營收約3.24億元，累計前三季合併營收達9.46億元、月增10.3％。

程曦表示，第3季除受惠既有年約服務穩定貢獻外，亦承接國合會熊本賑災1988專線，2026世界盃足球賽期間運動部台灣運彩客服席次短期擴充等任務型專案。透過AI輔助客服知識建置與人員培訓，搭配彈性人力調度快速完成服務量能部署；隨著9月運動部「揮汗有禮」活動持續推進，可望接續挹注第4季營運動能。

程曦長期深耕公部門客服市場，累積多年的客服營運、流程管理、人員培訓及系統整合經驗，近年更進一步以AI強化既有營運優勢。公司以自行打造之AI質檢、AI Trainer等生成式AI應用，導入AI Agent、智慧語音客服等工具，並於2026年成立創新研發部，加速AI應用落地；目前已導入內部知識整理、教育訓練及品質管理等流程，有效減少整體人力工時。

程曦目前已將內部驗證的AI應用逐步模組化、產品化，轉化為可對外輸出的企業解決方案。目前以企業培訓及AI導入顧問等服務，協助累計超過350家企業推動數位轉型，逐步從既有企業流程委外（BPO）延伸至AI賦能的企業流程再造（AI BPR，Business Process Reengineering）。公司期望明年AI相關新業務營收占比達5％至8％，在既有BPO業務穩定發展基礎上，逐步建立中長期成長動能。

程曦自10月7日至10月12日展開競價拍賣投標，競拍底價為48元，並於10月14日開標，10月13日至15日辦理公開申購，暫定承銷價為每股60元，預計10月下旬正式掛牌上櫃。