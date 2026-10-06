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威剛Q3營收530億元 季增近四成單季續創歷史新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛Q3營收530億元， 季增近四成， 單季續創歷史新高。圖／威剛提供
威剛Q3營收530億元， 季增近四成， 單季續創歷史新高。圖／威剛提供

記憶體模組領導品牌威剛（3260）第目季營收強勢突破500億元大關、達530.3億元，季增39%、年增266%，單季再創歷史新高；9月合併營收為157.3億元，年增200%，前9月累計合併營收達1173.1億元，年增215.6%，整體營收規模持續放大，再寫公司營運新紀錄。

回顧9月及第3季營運表現，威剛表示，AI應用快速擴展，AI伺服器及資料中心相關需求持續占用上游記憶體產能，使得傳統PC與手機應用市場可取得的供應量受到影響，DRAM與NAND Flash市場供應結構仍處於緊俏狀態，記憶體價格維持上行。整體而言，第3季記憶體價格與供應吃緊狀況均反映在公司各產品銷售表現，帶動單季營收規模較第2季明顯擴大。

9月產品銷售方面，DRAM營收達117.8億元，占單月營收比重74.9%；SSD營收占比為20.5%，記憶卡、隨身碟及其他產品占比4.6%。第3季DRAM占整體營收比重為73.5%，SSD為22.5%，記憶卡、隨身碟及其他產品4%。累計今年前9月DRAM營收占比達68%，SSD占比26.1%，其餘產品占比5.9%。

威剛 營收

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