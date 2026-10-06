台積電法說會前夕 目標價上修潮來了！大摩、高盛這樣看

隨台積電（2330）法說會逐漸接近，外資圈開始湧現一波目標價調升潮。繼摩根大通（小摩）證券後，最新如摩根士丹利（大摩）與高盛等證券分別上調至 3,088 元及 3,300 元，評等則均給予正向的「優於大盤」與「買進」。

大摩台灣研究部主管詹家鴻指出，在財務與營運的亮點上，預期台積電受惠強勁的 3 奈米需求，2026 年營收年增率目標將上調至 40%–45%區間，換算第 4 季營收將季增 10%-15%，第 3 季毛利率預計將達指引高標 67.5%。

資本支出方面，預計 2026 年維持 540 億美元，2027 年將擴增至 750-800 億美元；而在晶圓代工漲價方面，預估 2027 年先進製程（7 奈米及以下）價格將調漲 5%–10%，成熟製程漲幅不超過 3%，帶動 2027 年毛利率逼近 70%。

而在法說會方面，詹家鴻指出有三大關鍵議題焦點值得注意：一、美國擴產：考量客戶需求及亞利桑那州廠區空間限制，詹家鴻認為未來五年內在德州建置新廠可能有其必要性。

二、英特爾（Intel）外包動向：若英特爾增加自身資本支出並削減 3／2 奈米外包，台積電將如何重新分配產能資源？三、大晶粒晶片封裝支援：針對聯發科（2454）處理大型 TPU 晶片的需求，台積電 CoWoS 或 CoPoS 技術是否能支援？

高盛證券半導體產業分析師虞成敬則指出，隨著 AI GPU、AI ASIC、網路晶片及伺服器 CPU 的需求全面擴大，預計台積電 2026 年將強勁收尾，且成長前景將一路延續至 2027 年。

虞成敬預計台積電 2026 年與 2027 年美元營收將分別年增 42% 及 36.9%，毛利率則分別為 67.2% 與 67.5%。資本支出方面，因台積電將進一步擴充產能，因此預測 2027 及 2028 年資本支出分別上調至 850 億美元與 980 億美元。

其中 2027 年美元營收年增率之所以高於先前預估的 32%，主要動能來自 AI 加速器、網路晶片的持續需求，以及伺服器 CPU 日益強勁的貢獻。儘管產能持續擴充，虞成敬預期台積電仍將處於供不應求的局面。

虞成敬預估台積電 2027 年底與 2028 年底的 N3／N2 月產能，將分別達到每月 20 萬片／14 萬片、及每月 22 萬片／20 萬片水準。