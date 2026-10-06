穎崴營收／前九月110億元 年增96.67%

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴科技（6515）6日公告2026年9月份自結營收，單月合併營收達12.5億元，較上月減少26.69%，較去年同期增加87.72%；第3季合併營收為45.56億元，較前一季成長29.32%，較去年同期增加 152.58%；累計今年前九月合併營收為110.6億元，較去年同期增加96.67%。

穎崴表示，在AI及HPC應用客戶持續拉貨，在產能部分產線優化生產效率，出貨量持續創高，然因產品組合影響9月營收略減，單月營收仍維持在高檔，使前九月營收來到110.6億元，正式突破百億元大關，為公司掛牌以來，首度年度累計營收超越百億，不僅正式成為百億級營收的上市企業，更寫下公司發展的重要里程碑；同時創下單季營收歷史新高，增幅達152.58%；時序邁入第4季，在AI、HPC及ASIC應用產品持續放量下，將維持出貨動能。

董事長王嘉煌指出，在公司全體同仁努力下，原內部預計要在2027年達成百億營收的目標，提前至2026年９月達陣，這不僅凸顯公司整體營運效能提升到更高位階，更是公司多年深耕技術、持續創新及與全球客戶緊密合作的成果。

穎崴將持續以技術為核心、以客戶需求為導向，提供客戶全方位的高階測試解決方案，並擴大全球營運布局，為下一階段的成長奠定堅實基礎。

在AI強勁需求驅動下，半導體持續成長，根據Omdia，推動2026年上半年半導體總營收達到7,520億美元，超越除2025年外 過去每年半導體的全年營收紀錄，預計此強勁的市場態勢和創紀錄的季度營收水準仍將持續，估第3季半導體營收將突破5,000億美元，使2026年前三季的總營收超過1.25兆美元，超越2025年全年的半導體總營收50%。

同時根據Trendforce預估，CSP資本支出2026年將年增98%、幾近倍增外，2027年將額外年增近50%，AI熱潮不僅為半導體供應鏈帶來爆發性的成長，更持續為半導體測試介面產業帶來結構性的改變，朝向高頻高速、高階、大尺寸、大封裝等趨勢發展，穎崴掌握此趨勢並隨時迎接次世代商機。