聽新聞
0:00 / 0:00
宸曜營收／9月2.47億元、年增79.4% 第3季創單季歷史新高
工業電腦廠宸曜（6922）6日公布2026年9月合併營收達2.47億元，月減7.3%、年增79.4%，宸曜第3季營收為7.96億元，季增27.6%、年增75.1%，創單季營收歷史新高紀錄。
宸曜2026年累計前三季營收達19.32億元，年增49.5%，展現穩健的營運成長力道。
宸曜科技表示，繼8月營收創歷史次高後，9月營收持續維持相對高檔，主要得益於邊緣AI終端需求升溫與相關專案陸續拉貨。
回顧第3季整體營運概況，受惠於AI邊緣運算與智慧自動化等核心產品線市場需求明確，加上各區域專案接續穩定出貨，推升第3季整體營運維持高檔表現。從市場應用觀察，邊緣AI運算在半導體產業鏈自動化、軍工國防以及無人系統等領域的落地趨勢依然強勁。
展望後續營運，宸曜預期第4季及全年營運將保持穩健成長，並對整體前景保持審慎樂觀態度。目前接單仍持續走高，專案客戶下長單意願增加，顯示市場需求力道持續，產品交期確定且出貨節奏穩定。伴隨長期專案訂單穩定發酵，訂單能見度已清晰延伸至年底與明年初，為後續營運提供穩固基礎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。