宸曜營收／9月2.47億元、年增79.4% 第3季創單季歷史新高

工業電腦廠宸曜（6922）6日公布2026年9月合併營收達2.47億元，月減7.3%、年增79.4%，宸曜第3季營收為7.96億元，季增27.6%、年增75.1%，創單季營收歷史新高紀錄。

宸曜2026年累計前三季營收達19.32億元，年增49.5%，展現穩健的營運成長力道。

宸曜科技表示，繼8月營收創歷史次高後，9月營收持續維持相對高檔，主要得益於邊緣AI終端需求升溫與相關專案陸續拉貨。

回顧第3季整體營運概況，受惠於AI邊緣運算與智慧自動化等核心產品線市場需求明確，加上各區域專案接續穩定出貨，推升第3季整體營運維持高檔表現。從市場應用觀察，邊緣AI運算在半導體產業鏈自動化、軍工國防以及無人系統等領域的落地趨勢依然強勁。

展望後續營運，宸曜預期第4季及全年營運將保持穩健成長，並對整體前景保持審慎樂觀態度。目前接單仍持續走高，專案客戶下長單意願增加，顯示市場需求力道持續，產品交期確定且出貨節奏穩定。伴隨長期專案訂單穩定發酵，訂單能見度已清晰延伸至年底與明年初，為後續營運提供穩固基礎。